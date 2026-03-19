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不少立委找辦公室幕僚，除了在立法院張貼徵才資訊外，也會到人力銀行刊登訊息，徵求優秀人才加入團隊，有眼尖的網友在人力銀行網站發現一個徵才資訊，標題為「某某立法委員國會辦公室」的職缺，但未具體寫下是哪位立委在徵才。不過，根據辦公室號碼對比後，發現竟然是國民黨立委翁曉玲的國會辦公室，引發網友嘲諷「跟詐騙集團沒兩樣」 、「知道自己很討人厭？」。對此，同黨立委陳玉珍出面緩頰，表示這樣的情況很普遍。人力銀行上的徵才內容顯示，職缺為法務助理，工作內容包含法案與預算研究、質詢稿撰寫、政策資料整理及民眾陳情協助等。月薪開出4萬1500元，標榜週休二日、勞健保與年終獎金等福利，但聯絡電話、資本額到員工人數等資訊皆標示「暫不提供」，徵才名稱更以「某某立法委員」帶過，引發民眾好奇。經上網查詢地址「台北市中正區濟南路一段3之1號B1 2120室」，赫然發現原來是翁曉玲國會辦公室，讓發文者質疑「徵才還不敢講？」，網友紛紛吐槽「以後叫她某某委員」、「她姓某不姓翁」。同事陳玉珍出面緩頰表示，自己對翁曉玲的助理團隊印象深刻，形容團隊「專業性強相當傑出」，尤其在法律專業方面表現亮眼，也因此翁曉玲能多次擔任司法及法制委員會召委，提出多項重要法案。針對外界質疑「不具名徵才」，陳玉珍也說，其實立委辦公室徵人時，沒有寫來自哪個立委辦公室是滿普遍的現象，外界不必過度解讀。