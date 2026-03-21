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▲藤本彩花宣布加入Uni-Girls啦啦隊。（圖／統一獅『 Uni-girls 』啦啦隊FB）

中職統一獅專屬啦啦隊Uni-Girls在16日宣布日籍女神藤本彩花的加入，同時公開了她的超狂資歷，竟不只在韓國為棒球、足球、籃球、排球都應援過，還曾參加過韓國與日本的選秀節目《Girls Planet 999 : The Girls Saga》及《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》，並以日本女團VIGU出道，超多樣經歷火速引發高度討論。《NOWNEWS今日新聞》也為大家介紹這位Uni-Girls新外援，以及她出道以來的豐富資歷。藤本彩花在2001年8月31日出生於日本埼玉縣，一直都有著星夢的藤本彩花在ON1 ENT.擔任練習生後，於2021年參加韓國選秀節目《Girls Planet 999 : The Girls Saga》。藤本彩花因169公分的高挑身材，與招牌甜美笑容火速引發外界矚目，但最終還是在第二輪就遭到淘汰，沒能加入最後的出道組合。接著在2023年，藤本彩花又參加日本舉辦的選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》，以更加進步的唱跳能力，收獲了許多粉絲，但最終還是在評級從C級降到F級，並以45名的成績遭到淘汰。而在兩度於選秀節目接連失利後，藤本彩花依然沒有放棄自己的夢想，在2024年以藝名「AYA」加入4人日本女團VIGU出道，並展現了精湛舞蹈實力，沒想到不到1年，團體就似乎因合約期滿，在2025年4月開始無限期停止活動。而結束女團生活後，藤本彩花用自己精湛的舞蹈實力轉戰啦啦隊，並先後在韓國為斗山熊職棒啦啦隊、首爾FC職業足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、GS Caltex職業女排啦啦隊、大韓航空職業男排啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊應援，棒球、足球、籃球、排球的超狂應援經歷，也為她累積超高人氣。今年藤本彩花也將開啟新一輪挑戰，宣布來到台灣，加入統一獅啦啦隊Uni-Girls，號碼為31，成為該隊繼千紘Chihiro與希美Nozomi後的第3位日本外援，正式湊成日籍3本柱，讓球迷都非常期待。而她也將於3月29日的統一獅亞太主場首戰，合體其他啦啦隊成員首度亮相，正式開啟在台灣的啦啦隊生涯。