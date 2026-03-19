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中央銀行今（19）日舉辦今（2026）年第1季理監事會，雖然政策利率連8季維持不變，但近期中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，在考量政府能源價格平穩機制下，央行上修今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率預測值分別為1.8%、1.75%。總裁楊金龍表示，若戰事拉長、強度及範圍擴大，輸入性通膨壓力就會加劇，第2季將是關鍵，「貨幣政策朝緊縮方向走」。央行指出，去年12月理事會以來，伴隨人工智慧（AI）相關投資增加，全球製造業景氣續呈擴張，全球經濟維持溫和成長。近期中東戰事爆發，國際油價高漲，恐助長通膨與抑制全球需求。國際機構下修2026年全球經濟成長率預測值，並上修全球通膨率預測值。今年以來，美國聯準會（Fed）、歐洲央行及日本央行維持政策利率不變，中國人民銀行則延續寬鬆貨幣政策。近期美國關稅政策的變化及中東戰事的發展，加劇國際金融市場波動。展望未來，中東地緣政治局勢緊張，加以美國經貿政策變化，干擾全球貿易及投資活動，主要央行貨幣政策調整路徑，將牽動國際資金流向，以及AI產業鏈發展等，均增添全球經濟金融前景不確定性。不過，央行預期台灣今年因新興科技應用商機持續拓展，將續帶動出口穩健成長，並挹注民間投資動能，而民間消費成長亦可望增溫，央行上修今年台灣經濟成長率預測值至7.28%。在通膨部分，雖然 部分商品因減免徵貨物稅的降價效果持續，以及服務類價格可望維持緩降趨勢，但近期中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，即便政府能源價格平穩機制，央行上修今年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.8%、1.75%，對於國際油測預測值也從原本全年均價每桶58.3美元上修至85美元。央行總裁楊金龍認為，國際地緣政治風險及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。央行預估推升台灣CPI年增率約 0.52 個百分點，能源平穩機制預估可減緩0.35個百分點，兩者相抵後，預估油價上漲將推升全年CPI年增率 0.17 個百分點。目前央行評估，美國新關稅政策對今年台灣經濟成長影響應屬有限，可是中東戰事將提高全球經濟下行風險，其對台灣經濟影響程度則取決戰事持續期間、強度與地理範圍。雖然政府有能源平穩機制，不過，楊金龍也不諱言，若如果戰事拉長、強度增加及範圍擴大，，一旦油價站上100元，將對全球物價穩定造成極大挑戰，屆時央行將採取必要措施以因應潛在的通膨壓力。至於是否可能預防性升息？楊金龍表示，目前全球政策傾向確實稍微偏向鷹派，但尚未達到啟動預防性升息的門檻，第2季是關鍵，台灣央行貨幣政策也傾向緊縮方向走。