主動群益科技創新（ 00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動統一台股長（00981A），以及主動台新優勢成長（00987A）等四檔。

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受美伊戰事帶來油價與通膨影響，今（19）日台股急殺逾600點，跌幅近2%。不過，Cmoney統計，AI族群搶眼助攻，多檔主動式台股ETF反倒逆勢上漲，股價創新高且今年漲幅已超越25%，其中包括法人表示，台股指數盤整期間投資人還是可以多多留意主動式台股ETF新強勢標的，過去小資族經常在市值型，或是高股息型標的做存股選擇，不過，從近期台股受到地緣政治影響，傳統被動式台股ETF主要成份股在權值股，相關個股表現容易受到法人、外資資金動向影響，主動式ETF採取靈活選股、主動策略，提升資產投資效率，現階段更有機會為投資人創造超額報酬機會。另一方面，針對今日個股行情，輝達GTC大會帶旺今日AI族群表現，包括AI伺服器、散熱、記憶體等類股大漲，盤面飆股如台光電、奇宏、金像電、富世達、威剛、台燿等，今日一度在盤中飆出漲停。主動第一金台股優經理人張正中分析，這次GTC大會正式引爆AI發展將從訓練走向推論，算力需求持續擴張，原先預估2027年GPU出貨金額5000億元，最新預測將翻倍達1兆美元以上，為算力需求持續增長趨勢定調，台廠受惠新世代產品扮演AI供應鏈要角帶動獲利上攻，台灣科技產業持續受惠AI趨勢發展，也讓族群股票持續提供強勁基本面支撐。