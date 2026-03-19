清明節連假即將在4月初到來，而從元宵節過後，就陸續開始有民眾前往祭拜祖先了！不過這幾年祭祖的風氣似乎越來越淡，也讓一位家長忍不住發起討論：「年輕人不祭祖怎麼辦？」而貼文曝光後，卻引出一票長輩早已看開，直言：「生前有孝順才是最重要的！」甚至有許多人都選擇要樹葬，不想再被傳統習俗所束縛。
年輕人清明節不掃墓了！全場共識：生前孝順更重要
近年來清明節掃墓的習俗，在年輕世代之間似乎越來越薄弱，就有一位長輩在社群Threads好奇發文：「如果孩子將來決定不祭祖了，該怎麼辦？」
貼文隨即引發討論，有不少長輩紛紛現身吐露真實心聲，「我已經跟孩子說好，走了3天之內就把後事辦完，不用看日子，就樹葬，發篇FB通知親友，我媽媽人生功課己完成」、「還活著時，孩子會孝敬妳，比拜這個重要也實際」、「我選擇樹葬，有來沒來也沒關係」、「不想讓小孩被傳統綁住，所以未來我選擇樹葬」。
台灣樹葬案件逐年增加！一票長輩看開了
事實上，這幾年來人生觀越來越豁達的長輩們真的越來越多了！根據內政部2025年11月公布的「內政統計通報」，在2024年選擇環保自然葬的案件數量高達3.6萬件，對比2014年時僅9156件，直接增加了3.3倍之多。
在這其中，又以樹葬增幅最為明顯，選擇在公墓內樹葬的案件數有2萬8212件，選擇在非公墓的其他地方樹葬則有1477件，最罕見的海葬則有317件。
資料來源：內政部
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近年來清明節掃墓的習俗，在年輕世代之間似乎越來越薄弱，就有一位長輩在社群Threads好奇發文：「如果孩子將來決定不祭祖了，該怎麼辦？」
台灣樹葬案件逐年增加！一票長輩看開了
事實上，這幾年來人生觀越來越豁達的長輩們真的越來越多了！根據內政部2025年11月公布的「內政統計通報」，在2024年選擇環保自然葬的案件數量高達3.6萬件，對比2014年時僅9156件，直接增加了3.3倍之多。
在這其中，又以樹葬增幅最為明顯，選擇在公墓內樹葬的案件數有2萬8212件，選擇在非公墓的其他地方樹葬則有1477件，最罕見的海葬則有317件。