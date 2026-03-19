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2026九合一地方大選，各縣市民調持續進行，資深媒體人黃暐瀚今（19）日在臉書發文分析，從近期兩份民調來看，國民黨在南北兩大指標戰場都出現支持度下滑跡象，但支持者仍沉浸在過去大罷免勝利的氛圍中，更形容「因為沒失血，所以不會痛」，支持者仍未察覺危機。根據TVBS公布的台南市長民調，國民黨參選人謝龍介落後對手陳亭妃達23個百分點。若檢視過去一年趨勢，可發現謝龍介原本在大罷免後一度將差距縮小至約5%，但近半年支持度卻從36%下滑至30%；反觀陳亭妃則從41%一路攀升至53%。美麗島電子報的新北市長民調，民進黨立委蘇巧慧支持度逐步上升，被視為藍營強棒的李四川則出現下滑趨勢，雙方差距僅剩1.1個百分點。黃暐瀚分析，關鍵原因可能與兩大因素有關，包括鄭麗文所主導的兩岸路線，以及藍營在立法院面對軍購條例的表現。黃暐瀚指出，藍營不少支持者仍認為藍白共有六成支持度，對於民調下滑的警訊選擇忽視，甚至期待未來選戰能「碾壓綠營」，他直言若未及時止血，恐怕會造成失血過多，選情反轉、回天乏術。