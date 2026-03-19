台中市年度運動盛事「台中市體育嘉年華會」，將於29日在大里高中登場！市府運動局今（19）日舉行會前記者會，邀請花式跳繩選手高沐臣與白家菱現場演出，透過專業運動員示範與分享，傳達「以競技帶動全民運動」理念，展現基層運動人才培育成果。
運動局長游志祥表示，台中市體育嘉年華會邁入第24屆，去年首度移師屯區舉辦獲得熱烈迴響，今年延續人氣，將於3月29日在大里高中登場，現場規劃多元運動體驗、闖關活動、精彩表演及摸彩抽獎，邀請市民一起動起來，感受運動魅力。
運動局表示，活動地點大里高中長期深耕運動發展，尤其在划船項目表現亮眼，張子謙與廖奕凱為114年全國運動會男子組八人單槳銀牌得主；李佳惠與莊詠涵則為女子組輕量雙人雙槳銀牌，展現台中運動人才持續向下扎根、向上發光的成果
今日記者會特別邀請高沐臣與白家菱帶來精彩動感的花式跳繩演出，這兩位選手分別為2025年全國跳繩菁英選拔賽「12-15歲菁英組」的全能總冠軍，以及113年全民運動會民俗體育跳繩項目個人賽第二名。透過多元技巧的組合與節奏編排，展現速度與美感兼具的運動魅力，為活動揭開充滿活力的序幕。
運動局宣布，嘉年華當天分4個時段發送摸彩券及闖關卡，民眾有機會抽中電動機車、電視、腳踏車等優質好禮；現場另設置12項闖關活動，完成即可兌換精美禮品，贈完為止，現場還有有獎徵答及農特產品等攤位舞台區也將安排精彩表演，歡迎市民朋友踴躍參與。更多運動i台灣活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。
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今日記者會特別邀請高沐臣與白家菱帶來精彩動感的花式跳繩演出，這兩位選手分別為2025年全國跳繩菁英選拔賽「12-15歲菁英組」的全能總冠軍，以及113年全民運動會民俗體育跳繩項目個人賽第二名。透過多元技巧的組合與節奏編排，展現速度與美感兼具的運動魅力，為活動揭開充滿活力的序幕。