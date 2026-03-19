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台中市西區五權五街一處出租套房，昨（18）日晚間爆發一起駭人命案！一對年僅約30歲的張姓男子與方姓女子，被發現陳屍在小套房的浴室內。經檢警調查，發現方女頸部有2處刺擊傷，且集中在背部，不排除是張男從背後偷襲刺殺，方女最終將雙手環抱胸口倒臥血泊中死亡。由於現場血跡斑斑，且門窗均從內部緊閉，警方初步調查屋內並無外侵跡象，研判其中一方動手、另一人可能尋短，詳細案情仍在釐清。經了解，張男、方女為情侶關係，2人同居於該處套房，為了釐清命案真相，警方擴大調閱相關監視器影像，發現18日凌晨0時57分時，張男、方女一同進入租屋處，同日1時23分時，張男獨自離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，大約35分鐘後，張男再度返回租屋處，之後便無人再進出，而鄰居也在凌晨2時有聽到疑似爭吵聲。經鑑識小組勘查，發現租屋處浴室有大量血跡，研判案發地點即在浴室內，並起獲一把沾血水果刀，而方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕。警方已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，配合法醫相驗，以釐清確切死因及真相。這起事件起因於方姓女子的老闆察覺異狀，方女昨日無故未到班且聯繫不上，老闆擔心其安全，隨即聯繫親友並報警。警消於今晚趕抵五權五街該處套房，經破門後發現張男與方女倒臥在浴室內，已明顯死亡。由於命案現場租屋處面積不大，浴室更是狹小，情侶倆被發現時已明顯死亡，且遺體呈現「T」字型趴姿，有部分肢體交疊，2人均倒臥在血泊中。但由於浴室內擺放的瓶瓶罐罐整齊，未發現打鬥、抵抗跡證，導致檢警人員第一時間難以判斷行兇方式。經案情抽絲剝繭並比對死者家屬說法，目前不排除張男失業後多次向方女伸手要錢，加上雙方的感情糾紛，讓張男趁前往方女租屋處時外出買刀，再趁機從背後偷襲刺殺左側頸部2下致死。今日稍早檢警人員完成相驗後，立即安排同日進行解剖、採檢，將進一步釐清是否有毒藥物反應，但因情侶倆雙雙離世，且暫無第三人介入可能，若全案偵結確定是張男動手行凶，也只能以不起訴處分結案。