伊朗戰火持續，荷姆茲海峽成為全球關注焦點，美媒爆料，五角大廈已部署2200人的海軍陸戰隊快反部隊趕赴中東，可能用於奪石油樞紐哈爾克島或其他島嶼，增加對伊朗施壓手段。
據《華爾街日報》報導，五角大廈將原部署在日本的「第31海軍陸戰隊快反部隊」，搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）部署到中東，預計一週內抵達，外界關注美軍是否會展開奪島作戰。
這隻約2200人的快速反應部隊，作戰力量極為全面，包括配備裝甲車與火砲的地面作戰部隊，由F-35B隱形戰機、MV-22魚鷹機、直升機組成的航空部隊，負責協調的指揮團隊，以及提供後勤支援的後勤營，可以自給自足，以艦艇為基地機動作戰。
美國官員表示，這隻海軍陸戰隊快反部隊，為川普提供對德黑蘭施壓重新開放海峽的選項，相較摧毀島上石油設施，陸戰隊也可以選擇奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。
突襲可以從海上完成，由「的黎波里號」發射可直接登陸岸邊的載具運送陸戰隊員與設備。或主要透過空中進行，使用F-35B與無需跑道即可降落的直升機。如果夥伴國家提供飛越與基地使用權，戰機也可以從船艦或鄰近的海灣國家起飛。
除哈爾克島以外，其他潛在的奪島目標還包括葛希姆島（Qeshm Island），這座大型島嶼位於海峽入口，地下隧道內有伊朗海軍艦艇與飛彈。島上還有大型海水淡化廠，地理位置與規模使德黑蘭能夠控制進出海峽的船舶流動；葛希姆島西側的基希島（Kish Island）、德黑蘭用來停靠小型攻擊艦東側的荷姆茲島（Hormuz Island）也都是目標之一。
前美國海軍中央司令部司令、退役中將約翰·米勒（John Miller）表示，美軍若很可能不會進入伊朗本土，更可能被部署在波斯灣或伊朗周邊海域的島嶼上，將具備戰略優勢來攔截伊朗快艇，並擊落威脅海峽交通的飛彈，「從戰術角度來看，將美軍部隊部署小島上的做法，更可能在一段時間內帶來某些意想不到的優勢」。
卡內基國際和平基金會核政策計畫的非常駐學者格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）也進一步表示，比起對伊朗本土發起進攻，美軍佔領伊朗沿海外島的行為，在法律、政治等層面都具有較大的操作空間，「只要沒有美軍士兵踏進伊朗本土，美國總統川普就能繼續主張自己仍在堅守『不發起地面行動』的承諾」。
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這隻約2200人的快速反應部隊，作戰力量極為全面，包括配備裝甲車與火砲的地面作戰部隊，由F-35B隱形戰機、MV-22魚鷹機、直升機組成的航空部隊，負責協調的指揮團隊，以及提供後勤支援的後勤營，可以自給自足，以艦艇為基地機動作戰。
美國官員表示，這隻海軍陸戰隊快反部隊，為川普提供對德黑蘭施壓重新開放海峽的選項，相較摧毀島上石油設施，陸戰隊也可以選擇奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。
突襲可以從海上完成，由「的黎波里號」發射可直接登陸岸邊的載具運送陸戰隊員與設備。或主要透過空中進行，使用F-35B與無需跑道即可降落的直升機。如果夥伴國家提供飛越與基地使用權，戰機也可以從船艦或鄰近的海灣國家起飛。
除哈爾克島以外，其他潛在的奪島目標還包括葛希姆島（Qeshm Island），這座大型島嶼位於海峽入口，地下隧道內有伊朗海軍艦艇與飛彈。島上還有大型海水淡化廠，地理位置與規模使德黑蘭能夠控制進出海峽的船舶流動；葛希姆島西側的基希島（Kish Island）、德黑蘭用來停靠小型攻擊艦東側的荷姆茲島（Hormuz Island）也都是目標之一。
前美國海軍中央司令部司令、退役中將約翰·米勒（John Miller）表示，美軍若很可能不會進入伊朗本土，更可能被部署在波斯灣或伊朗周邊海域的島嶼上，將具備戰略優勢來攔截伊朗快艇，並擊落威脅海峽交通的飛彈，「從戰術角度來看，將美軍部隊部署小島上的做法，更可能在一段時間內帶來某些意想不到的優勢」。
卡內基國際和平基金會核政策計畫的非常駐學者格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）也進一步表示，比起對伊朗本土發起進攻，美軍佔領伊朗沿海外島的行為，在法律、政治等層面都具有較大的操作空間，「只要沒有美軍士兵踏進伊朗本土，美國總統川普就能繼續主張自己仍在堅守『不發起地面行動』的承諾」。
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