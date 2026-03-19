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讚許「五大信賴產業」 瓊斯盼與北市人才交流

▲瓊斯(圖左)補充，自己昨日與台北市長蔣萬安會面，對方提及允許「創業家護照」（Global Pass）計畫，自己也感到興趣，正在考慮讓聖安東尼奧納入其中，讓雙方人才可以更多交流，認為與擁有共同價值觀的人合作效果最好。（圖／聖安東尼奧市提供）

美國德州聖安東尼奧市長瓊斯（Gina Ortiz Jones）近日率團來台灣進行經濟及文化交流，更是來台首次拜訪姊妹市－高雄，也不忘接觸「護國神山」台積電高層。她表示，聖安東尼奧有五大優勢可以吸引台商，具有水電、人才及成本等優點，更歡迎台灣政府力推的「五大信賴產業」落腳在聖安東尼奧聖安東尼奧市是美國德州人口第二多的城市，僅次於休士頓，同時也是美國人口第七多的城市。當被問到聖安東尼奧市，相較於德州的休士頓、達拉斯及奧斯汀，以及亞利桑那州的鳳凰城，對於台商有什麼吸引力？瓊斯今（19）日接受《NOWNEWS》專訪提到，聖安東尼奧市有五大優點。首先，聖安東尼奧擁有自己的供水與供電系統，能為進駐企業提供穩定的資源保障與經濟支持。2023年以來，他們增加4500 MW的電力，並預估在2030年將再增加5700 MW，因此來投資的企業完全不用擔心電力問題，更提到鳳凰城製造晶片的挑戰來自於水資源，「這在聖安東尼奧不會是問題」其次，聖安東尼奧擁有相當多的資訊人才，如他們有全美第2多的安全專家，僅次於華盛頓特區，主因在於聖安東尼奧具有相當多的軍事設施，其中包含網路安全，更有10萬人投入先進製造業，這些都足以支持相關職缺。第三，相較於奧斯汀、達拉斯和休士頓，聖安東尼奧更鄰近墨西哥，且現存有許多國防工業、生技產業及網路資安等產業聚落，對於企業發展具有更大幫助。第四，聖安東尼奧比起其他城市來得更便宜，瓊斯舉例，企業落腳在奧斯汀的成本高於美國全國平均的15%，而聖安東尼奧則是比平均便宜10%；兩地僅相距70英里，但在住房與企業營運成本上，聖安東尼奧比奧斯汀便宜 25個百分點。第五，也是最後一項優點，「我們有一位積極主動的市長」，她認為，這是最重要的優點，因為整個城市都致力於支持台廠在聖安東尼奧不僅找到一個工作場所，更是合作夥伴，也找到更多潛在機會，確保台灣企業可以有更多發展。而瓊斯身為「全美市長會議」（United States Conference of Mayors）的科技及創新委員會主席，此次來台灣，招商目標也包含台積電。她提到，今天與台積電接觸，同樣向對方說明落腳聖安東尼奧的五個優點，強調美國需要各類晶片，只要台積電未來擴廠有興趣來到聖安東尼奧，相信這裡是打造晶片韌性的好場所。除了晶片，台灣也有許多產業，如電子零組件、筆電及伺服器等代工廠商（EMS）正在評估從墨西哥移往美國。瓊斯提及，她非常欣賞總統賴清德所提到，包含半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊「五大信賴產業」，認為聚焦在這些產業相當明智。而自己的經濟聖安全顧問團也聚焦在聖安東尼奧具有競爭力的四大產業，分別是AI、量子技術、生物技術和太空製造，這些都是本來就具有優勢的產業，認為台灣相關產業也歡迎投資。她補充，自己昨日與台北市長蔣萬安會面，對方提及允許「創業家護照」（Global Pass）計畫，讓台北新創團隊在全球11個國家、22個城市，總共有120個據點，能免費享有共享辦公空間與創業資源，自己也感到興趣，正在考慮讓聖安東尼奧納入其中，讓雙方人才可以更多交流，認為與擁有共同價值觀的人合作效果最好。招商引資應該是雙向，對於哪些美國或德州企業對於來台灣會有興趣，又會如何介紹台灣這個投資環境？瓊斯也認同，彼此間應該互惠互利，提到這次訪問團就有Forward Edge-AI.執行長Eric Adolphe，也是總部設立在聖安東尼奧的公司。該企業已在台灣3年，昨天開設分公司辦公室，認為這就是向美國展示，在總部設在聖安東尼奧，但可以在台灣開展業務的最佳範例。她總結，台灣發展五大信賴產業的最有利途徑，就是快速、有智慧地創新，面對外在威脅時，若可以盡速讓更多群體生產晶片，將可以放大威懾力，更對於台美彼此的國家與經濟安全，也對於民主國家有幫助。