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▲《天機試煉場》地宣道令早知道朴娜勑會出事，但他選擇沉默不說。（圖／翻攝自Disney+）

韓國超人氣靈媒真人秀《天機試煉場》自開播以來話題不斷，其中年紀最小的參賽巫師地宣道令，近日在YouTube節目中直言「事前就預言到主持人朴娜勑會惹出麻煩」，但是為了讓節目順利播出因此始終保持沉默，一段發言發言掀起爭議。地宣道令近日在YouTube「算命館龍君TV」中透露，當時參與《天機試煉場》錄影時，就有預感朴娜勑「是非很多、運勢不太好」，但是因為朴娜勑是節目主持人，若是將預言內容播出會影響形象，因此他沒有將預言結果告訴節目組，不過事後才點出本來就預感朴娜勑會出事一事，自然也引來許多質疑。面對網友質疑地宣道令事先不說清楚，他則直白回應，自己選擇沉默是因為兩大原因，他坦言70%的原因是因為錢，現實的考量就是節目違約金壓力太大，若節外生枝恐怕會惹上法律責任；另外30%則是對節目團隊的體諒，不希望節目播出前就引爆不必要爭議，讓辛苦工作的幕後人員受到波及。地宣道令強調，自己並不想成為那種愛在事後炫耀「我很厲害」的巫師，因此過去即使對其他藝人的爭議也曾有預感，仍選擇不對外公開，他透露，像是先前鄭雨盛、全炫茂相關風波，自己其實也早有感應，只是同樣沒有選擇發聲。朴娜勑日前遭多名前經紀人指控涉及職場霸凌，爆料她在任職期間不僅將員工當傭人使喚，甚至還有強迫經紀人看自己和男朋友車震、非法代領處方藥及拒絕支付代墊款項等行為，目前經紀人們已向法院提交相關不當行為的證明資料。其中，「非法代領處方藥」更延燒出案外案，朴娜勑被爆請一名沒有醫療執照的「注射阿姨」替她施打營養針，沒想到該名女子被網友發現與SHINee成員Key相識超過10年。她過去曾拍攝貴賓狗並寫下「10多年了你還這麼兇」，還提及名為「garcons」的狗，名字或品種都與Key的愛犬相同；此外，照片中房屋的擺設，也與Key過去在《我獨自生活》中公開的居家佈置高度相似，目前Key已經出面道歉，表示不知道打針阿姨不是醫療人員，讓粉絲擔心感到抱歉。