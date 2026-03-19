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立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，電話民調將於下週擇日進行。國民黨立委王鴻薇今晚南下為江啟臣站台時，強調台中需要一個學經歷一級棒的市長，並語出驚人地說「我個人覺得，根本不需要舉辦這一場初選」。國民黨下屆台中市長提名面臨姊弟之爭，黨中央將於25至31日晚間為江啟臣、立委楊瓊瓔進行電話民調。江啟臣近來每天舉辦中小型見面會，神岡區分區見面會今（19）晚舉行，包括國民黨立委王鴻薇、民眾黨中央委員蔡壁如等人來站台。王鴻薇助講時表示，台中需要學經歷一級棒的市長，接著語出驚人「我覺得這場市長初選根本不需要舉行」！她指出8年前的黨內民調，盧秀燕與江啟臣差不到1%，江展現最大風度主動讓賢，成為政治人物最好的典範，如今盧秀燕任期屆滿，接班人原本就該是江啟臣。她說著說著再重覆一次「這次初選真的不需要」，但既已走到這一步，市民就要拿出行動力，唯一支持江啟臣。蔡壁如也頗有感慨地說，只有江啟臣可以帶領台中邁向國際城市，她呼籲不只國民黨要團結，其他在野小黨也要團結起來，團結所有可以支持的力量支持江啟臣。稍後進場的江啟臣受到在場民眾熱烈歡迎，他表示當年黨內民調雖然差了一點點，但黨內競爭本來就是願賭服輸，8年來盧秀燕的付出有目共睹，為幸福台中打下很好基礎。