iPhone 使用者最近都感覺打字很笨，常常出現漏注音、錯字等問題。對此，蘋果公司近期釋出新版本 iOS 26.4 公開測試版，確定將改善「提升快速打字時的鍵盤準確度」，間接證實先前許多果粉感受到的鍵盤問題不是錯覺！
蘋果鍵盤真的變笨！官方釋出更新版本修復問題
近來不少蘋果用戶在網路上抱怨，iPhone 鍵盤變得難用，不僅打字容易出現漏字、錯字，連自動選字也變笨，引起許多抱怨聲浪。
不過現在終於有好消息，蘋果稍早釋出 iOS 26.4 公測版，並在更新說明中提及「提升快速打字時的鍵盤準確度」，證實先前影響用戶的鍵盤問題確實存在，且已著手改善。
iPhone 這項打字問題，主要出現在輸入時，鍵盤明明有偵測到按鍵、畫面也有反應，但實際上卻沒有成功輸入文字，導致出現漏字情形，也讓自動修正判斷失準，系統無法準確預測使用者想輸入的內容，導致輸入錯字事件頻傳。
iOS 26.4 預期最快將在下週開放給 iPhone 更新，屆時將有望解決讓許多果粉苦惱已久的打字問題。
全新 8 款 Emoji同步上線！虎鯨、扭曲臉超可愛
除此之外，iOS 26.4 版本中，也將新增 8 款全新表情符號，包含扭曲的臉龐、芭蕾舞者、虎鯨、寶箱、毛茸茸生物、長號、山崩以及戰鬥雲等 Emoji。
其中扭曲臉 Emoji 更是極度可愛又實用，預期在下週更新之後就會成為果粉之間溝通最愛用的 Emoji 之一。
資料來源：Apple
我是廣告 請繼續往下閱讀
近來不少蘋果用戶在網路上抱怨，iPhone 鍵盤變得難用，不僅打字容易出現漏字、錯字，連自動選字也變笨，引起許多抱怨聲浪。
不過現在終於有好消息，蘋果稍早釋出 iOS 26.4 公測版，並在更新說明中提及「提升快速打字時的鍵盤準確度」，證實先前影響用戶的鍵盤問題確實存在，且已著手改善。
iPhone 這項打字問題，主要出現在輸入時，鍵盤明明有偵測到按鍵、畫面也有反應，但實際上卻沒有成功輸入文字，導致出現漏字情形，也讓自動修正判斷失準，系統無法準確預測使用者想輸入的內容，導致輸入錯字事件頻傳。
iOS 26.4 預期最快將在下週開放給 iPhone 更新，屆時將有望解決讓許多果粉苦惱已久的打字問題。
除此之外，iOS 26.4 版本中，也將新增 8 款全新表情符號，包含扭曲的臉龐、芭蕾舞者、虎鯨、寶箱、毛茸茸生物、長號、山崩以及戰鬥雲等 Emoji。