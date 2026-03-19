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台北市中山區一處社區大樓驚傳一起竊盜案！一名有殺人、強盜前科的梁姓男子，出獄後竟能擔任代班夜間保全，卻利用職務之便監守自盜，不僅私吞住戶遺落在櫃檯的鑰匙包，還假借巡邏名義潛入住戶家中，偷走信用卡與名牌長夾，台北地檢署已依竊盜罪將他起訴，並建請法院從重量刑。檢警調查，梁男於2024年7月22日晚間8時許值勤時，發現住戶遺忘在櫃檯的鑰匙包，竟心生歹念，先抽出門禁卡確認身分，未依規定聯繫失主，反而趁四下無人將整包鑰匙塞入口袋據為己有。梁男先透過對講機確認住戶不在家，隨即佯裝巡邏上樓，直接持門禁卡與鑰匙開門闖入民宅，搜刮信用卡與一只價值約日幣20萬元長夾，得手後若無其事返回櫃檯繼續值班，宛如什麼都沒發生。直到隔天住戶接獲銀行盜刷通知，才驚覺遭竊報警，警方調閱監視器循線查出犯案者竟是社區保全，讓住戶嚇壞了。起訴指出，2024年7月22日晚間8點多，梁男在值班櫃檯發現住戶遺忘的門鎖鑰匙包，他未聯繫失主反而偷走，先以對講機內線確認住戶不在家，隨即持門禁卡闖入民宅，偷走信用卡及一只價值約日幣20萬元的Tory Burch深藍色名牌長夾，得手後若無其事返回櫃檯值勤。據了解，梁男前科累累，曾在台南、高雄犯下殺人、強盜、強制性交等案遭判刑，假釋出獄後又在花蓮強盜服飾店被判刑8年半，直到2020年才刑滿出獄，他出獄後轉任大樓代班保全，利用職務之便物色行竊目標。檢察官痛批，梁男多次犯下財產犯罪，刑滿後毫無悔意，5年內再犯已構成累犯，且利用保全職務之便侵入住戶住宅，嚴重危害居家安全與財產權，犯行令人不寒而慄，建請法院依法從重量刑，以儆效尤。