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▲姚晨（左）16日宣布二度離婚，與曹郁（右）在微博發布聯合聲明證實已在多年前協議分手。（圖／微博@無心與你爭高下一一）

中國女星姚晨與攝影師丈夫曹郁，在16日於微博發布聯合聲明，正式宣布離婚。但不料在證實離婚隔天，姚晨就遭爆與小11歲男星侯雯元熱戀的緋聞，甚至還傳出逼對方跟女友鍾楚曦分手，火速引發熱議。而對此，姚晨與侯雯元先後發聲否認，並呼籲「謠言止於智者」。姚晨在16日才宣布與曹郁的離婚消息，不料隔天就傳出她與侯雯元熱戀的傳聞。據悉兩人在2023年於電視劇《以美之名》演情侶，但後續並未傳出其他互動，怎料突然有網友爆料1年前就聽說他們在交往，但不知道還有沒有在一起。除此之外，該網友還指出當時聽說姚晨要求侯雯元跟鍾楚曦分手。而對於傳聞，侯雯元先表示：「勿編故事、勿造謠，節後開工認真上班中～」姚晨也隨後否認：「假，謠言止於智者」。事實上，侯雯元在2024年大方於社群發文認愛女星鍾楚曦，但在去年9月時，有眼尖網友發現，女方已將當時的認愛貼文刪除，因此傳出兩人分手的傳聞，而這次再傳出姚晨逼侯雯元分手的消息，也讓鍾楚曦刪文的行為再度引起討論。姚晨與曹郁在日前發布聯合聲明，正式宣布離婚消息，「多年前，我們結束了婚姻關係，考慮到當時孩子年幼，未對外公布」。聲明中也提到兩人未來仍會是家人般的朋友，「繼續守護我們的孩子，依然會在工作上攜手併肩」，繼續在共同創立的藝術電影公司中合作。其中，曹郁還被翻出過去曾牽涉一段台灣的國安爭議事件。2013年，台灣導演鈕承澤在籌拍電影《軍中樂園》時，安排身為陸籍的曹郁冒用身分，違法進入高雄左營海軍軍港與軍艦勘景。此事在當時引發軒然大波，最終導致鈕承澤遭法院判刑，而曹郁也因涉案被限制1至3年內不得入境台灣。