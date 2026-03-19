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▲布魯斯威利罹患額顳葉型失智症，失去語言、行走能力。（圖／摘自IG）

好萊塢動作巨星Bruce Willis（布魯斯威利）近年因罹患額顳葉型失智症（FTD）淡出螢光幕，隨著他將迎來71歲生日，他的家人對外透露病況，表示他最近狀況急速惡化，現在已經完全無法開口說話和走路，讓大批影迷聽到消息都心碎了。布魯斯威利於2022年3月對外宣布罹患失語症，從此正式息影；到了2023年2月，家屬再進一步證實，他的病況已發展為額顳葉型失智症（FTD），並坦言這是一種相當殘酷且目前仍缺乏有效治療方式的疾病，語言能力、行動能力將會隨著時間退化。FTD與一般大眾較熟悉的阿茲海默症不同，主要影響大腦額葉與顳葉，常見症狀包括語言能力退化、行為與情緒改變、判斷與執行功能下降，病程也往往更快速。根據外媒報導，布魯斯威利的家人日前透露他已失去說話、閱讀與行走能力，形容生命進入倒數階段，對於健康每況愈下的消息，仍讓大批影迷感到不捨。面對丈夫的病程進展，妻子Emma和他的前妻黛咪摩爾選擇將悲傷化為行動，她們宣布成立基金會「Emma & Bruce Willis Fund」，希望透過基金支持失智症研究、提升社會對FTD的認識，同時幫助長期承擔壓力的照護者。