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美國國家情報總監辦公室今（19）日發布「2026美國情報年度威脅評估」報告，內容指出中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。對此，總統府發言人郭雅慧回應，府方已關注到此報告，這份報告呼應了美方《國家安全戰略》的核心重點，無論從地緣政治或全球供應鏈韌性的角度來看，持續強化台灣的安全需求與自我防衛能力，始終是維持區域穩定的重要關鍵。郭雅慧表示，政府將持續秉持和平靠實力的原則，面對中國在區域內不斷進行的軍事威脅與灰色地帶侵擾，台灣必須加速國防自主與不對稱戰力的建構。此外，提升全社會防衛韌性也是當前的核心目標，政府將與理念相近的友盟國家緊密合作，共同守護台海及印太區域的和平與繁榮，確保現狀不被單方面改變。針對國防實力的提升，郭雅慧提到政府已提出為期8年、總額達1.25兆元的國防特別預算，呼籲朝野政黨放下成見、不分黨派，以國家安全為首要考量，期盼立法院儘速審查並通過相關特別條例與預算案，避免國防建設因政治分歧而卡關，從而全面強化台灣的防禦實力與戰略威懾力。