新年福袋大獎開始送出了！知名賣場全聯2026年推出的馬年福袋，最大獎是PORSCHE Macan EV 純電動休旅車以及Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑兩台百萬豪車，今（19）日晚間獎項透過直播開出，線上吸引超過16萬人次同步在線，最終頭獎保時捷幸運得主誕生在彰化門市，完整中獎名單也正式公布了！
全聯福利中心「2026馬年福袋」今年主打通路中獎率最高，祭出2台豪華夢幻車款受到矚目，最終於今（19）日晚間8點在律師見證下公開直播抽獎，由全聯行銷協理劉鴻徵抽出幸運得主。
其中市價190萬「Mercedes-Benz GLA 180」摘星版，獎落台北市「全聯松山興安門市」，幸運兒購買900元的POLER摺疊推車組中獎。頭獎市價367萬「PORSCHE Macan EV」則是獎落彰化「全聯花壇站前門市」，也是購買900元的POLER摺疊推車組，就成為百萬豪華車款車主。
全聯2026春節福袋中獎名單一次看
PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）
中獎序號：PX0217XVMBR｜消費門市：花壇站前｜福利卡號：9999*********281｜姓名：王○秋。
Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）
中獎序號：PX0217S1R9L｜消費門市：松山興安｜會員卡號：9999*********133｜姓名：薛○蓁。
POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）
中獎序號：PX02176LQLK｜消費門市：大里仁化｜會員卡號：9999*********298｜姓名：廖○儀。
【全電商】全站購物金$8,888，市價$8,888，名額：3名。
中獎序號：PX02176VSIM｜消費門市：三民九如一｜會員卡號：1999*********707｜姓名：鄭○惜。
中獎序號：PX0218FYGT｜消費門市：鹿港長安｜會員卡號：9999*********132｜姓名：莊○棋。
中獎序號：PX0221NB4VJ｜消費門市：草屯明秀｜會員卡號：9999*********245｜姓名：莊○。
其餘獎項中獎名單
全聯表示，今晚揭曉的所有中獎號碼，將於晚間公布於全聯官方網站「公告及中獎」專區，消費者可自行至官網查詢，得獎者須於指定日期前填寫完整領獎申請書，並檢附相關資料，掛號（以郵戳為憑）寄回領獎小組，逾期視同棄權。
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PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）
中獎序號：PX0217XVMBR｜消費門市：花壇站前｜福利卡號：9999*********281｜姓名：王○秋。
Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）
中獎序號：PX0217S1R9L｜消費門市：松山興安｜會員卡號：9999*********133｜姓名：薛○蓁。
POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）
中獎序號：PX02176LQLK｜消費門市：大里仁化｜會員卡號：9999*********298｜姓名：廖○儀。
【全電商】全站購物金$8,888，市價$8,888，名額：3名。
中獎序號：PX02176VSIM｜消費門市：三民九如一｜會員卡號：1999*********707｜姓名：鄭○惜。
中獎序號：PX0218FYGT｜消費門市：鹿港長安｜會員卡號：9999*********132｜姓名：莊○棋。
中獎序號：PX0221NB4VJ｜消費門市：草屯明秀｜會員卡號：9999*********245｜姓名：莊○。
其餘獎項中獎名單
全聯表示，今晚揭曉的所有中獎號碼，將於晚間公布於全聯官方網站「公告及中獎」專區，消費者可自行至官網查詢，得獎者須於指定日期前填寫完整領獎申請書，並檢附相關資料，掛號（以郵戳為憑）寄回領獎小組，逾期視同棄權。