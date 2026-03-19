我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯「2026馬年福袋」於今（19）日晚間8點在律師見證下公開直播抽獎，由全聯行銷協理劉鴻徵抽出幸運得主。（圖／全聯臉書）

▲市價190萬「Mercedes-Benz GLA 180」摘星版，獎落台北市「全聯松山興安門市」，幸運兒購買900元的POLER摺疊推車組。（圖／全聯）

全聯2026春節福袋中獎名單一次看

PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）

Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）

POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）

【全電商】全站購物金$8,888，市價$8,888，名額：3名。

新年福袋大獎開始送出了！知名賣場全聯2026年推出的馬年福袋，最大獎是PORSCHE Macan EV 純電動休旅車以及Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑兩台百萬豪車，今（19）日晚間獎項透過直播開出，線上吸引超過16萬人次同步在線，最終頭獎保時捷幸運得主誕生在彰化門市，完整中獎名單也正式公布了！全聯福利中心「2026馬年福袋」今年主打通路中獎率最高，祭出2台豪華夢幻車款受到矚目，最終於今（19）日晚間8點在律師見證下公開直播抽獎，由全聯行銷協理劉鴻徵抽出幸運得主。其中市價190萬「Mercedes-Benz GLA 180」摘星版，獎落台北市「」，幸運兒購買900元的POLER摺疊推車組中獎。頭獎市價367萬「PORSCHE Macan EV」則是獎落彰化「全聯花壇站前門市」，也是購買900元的POLER摺疊推車組，就成為百萬豪華車款車主。全聯表示，今晚揭曉的所有中獎號碼，將於晚間公布於全聯官方網站「公告及中獎」專區，消費者可自行至官網查詢，得獎者須於指定日期前填寫完整領獎申請書，並檢附相關資料，掛號（以郵戳為憑）寄回領獎小組，逾期視同棄權。