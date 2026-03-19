我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨彰化縣長選舉上演謝家姊弟之爭，傳聞議長謝典霖的「藍綠白大聯盟」人選，已從民進黨前彰化市長邱建富改為民眾黨前立委蔡壁如。蔡壁如今晚受訪時表示，傳出她要空降彰化「完全是地方集體焦慮的結果」，她就一個人、沒人、沒錢要怎麼選舉？自己在台中海線好好經營就好。謝典霖推出「藍綠白大聯盟」概念時，透過蔡壁如希望與柯文哲「談一談」，但柯文哲不願意；後來黃國昌主動表示，邱建富曾透過他人想尋求民眾黨支持，但邱建富否認。近來謝典霖表示已經和蔡壁如說好，等白沙屯媽祖遶境時，兩人要相偕「從彰化頭走到彰化尾」，此舉被解釋為謝典霖的口袋名單，已經從邱建富改為蔡壁如。蔡壁如今（19）日晚間到神岡區，為爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣助講，媒體追問她是否將二度空降？她表示這基本上是地方集體焦慮的結果，她不知道該怎麼回應，因為對她、對彰化縣來講，她就一個人、沒人、沒錢，真不知道要怎麼選舉？蔡壁如說，國民黨在彰化一直推不出更好人選，才會有這種地方傳言，她自己就是繼續在台中海線經營，對這事（傳聞她要選彰化縣長）一直不在意。