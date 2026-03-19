我是廣告 請繼續往下閱讀

被暱稱為「養龍蝦」的AI助理工具「OpenClaw」近期在中國爆紅，不少網友都搶著用「龍蝦」處理電腦任務，全球社群媒體也掀起一股「養龍蝦」風潮，連輝達也推出「NemoClaw」搶攻市場，而龍蝦養殖潮也意外推高中國的二手Mac電腦的價格。據美國財經媒體CNBC報導，OpenClaw是一款人工智慧代理，可自主執行諸如發送電子郵件和線上購物等個人任務。根據美國網路安全公司Security Scorecard的數據顯示，OpenClaw在中國的使用率目前已超過美國。由於OpenClaw存在安全風險，若允許OpenClaw直接存取個人電腦，它可能會自主篡改銀行資訊等私人數據，或讓駭客更容易取得這些數據，因此許多用戶選擇在主要裝置分開的雲端運算伺服器或筆記型電腦上執行OpenClaw。旗下有愛回收、拍機堂、拍拍等手機回收業務的中國二手消費性電子產品買賣公司「萬物新生」（ATRenew），首席策略長兼國際業務總經理傑洛米·季（Jeremy Ji）表示，隨著中國消費者紛紛加入OpenClaw的行列，他們開始轉向購買二手電腦。這種需求激增與疫情期間類似，當時許多人因為居家辦公和居家時間增加，而購買了更多個人電腦設備。季先生説，二手蘋果產品的價錢通常在春季會下跌，但今年3至5月，萬物新生的蘋果產品價格，與秋季新款iPhone發表高峰期的價格基本持平。新款MacBook的價格通常比萬物新生販售的二手MacBook高出15%。蘋果可自主研發的晶片，例如最新的M5晶片，通常比Windows系統電腦的晶片更節能。對於早期OpenClaw用戶來說，蘋果Mac Mini一直是熱門之選。季先生指出，許多用戶以搭載舊款M1和M2晶片的MacBook換購搭載M4或M5晶片的電腦，「確實看到筆記型電腦和整個PC市場的需求都在增長，但Mac設備尤其受益於OpenClaw趨勢」。但季先生指出，消費者對性能更強大的二手MacBook的興趣仍然非常強勁，並指出萬物新生不得不提高設備回購價格，以增加可供購買的二手Mac的供應量，他預測這一趨勢可能會持續「一整年」。季先生拒絕透露自2月底以來，萬物新生處理的MacBook的具體數量，但該公司去年平均每天處理約10萬台設備。他預計，MacBook和其他筆記型電腦或個人運算設備的業務佔比可能會從目前的15%成長到20%。此外，對AI運算能力的整體需求也推高了記憶體晶片的價格，而記憶體晶片是智慧型手機和筆記型電腦的關鍵組件。 季先生表示，晶片價格飆升尤其促使更多中國消費者購買二手蘋果智慧型手機，而不是旗艦級安卓設備。