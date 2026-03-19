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民眾黨2026年地方選舉提名爭議再添一樁，繼雲林縣黨部主委林淑芬與前主委林靖冠姐弟，因不滿黨中央擬提名捲入光電案的現任議員王又民之子王竣毅參選，憤而率領百名黨員集體退黨後，桃園市也傳出基層幹部跳船。民眾黨桃園龜山區主任高華宏今（19）日在臉書發布聲明，宣布退出2026年桃園市議員選舉，並同步辭去區主任一職。高華宏表示，自己早已依照黨內制度完成初選程序，理應獲得提名，然而黨中央卻基於「整體考量」遲遲不予提名，竟然還持續討論「更適合的人選」，甚至受到選決會約談說明。他痛批這種「因人設事」、背離制度一致性的調整方向令人難以認同，為了避免爭議影響支持者，他決定選擇退讓，結束本次參選作業，並且解除黨職。至於未來動向，高華宏強調自己雖仍認同黨的理念，但因個人工作、學業與家庭責任繁重，已無力分身投入選務。他也強硬表示，基於對制度原則的立場，未來將無法對任何候選人提供輔選、人力或資源動員等協助。現階段沒有退黨計畫，但將淡出黨務第一線，回歸個人生活並持續關注弱勢家庭與孩童議題，將一切留待時間與環境發展再行判斷。