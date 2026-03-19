我是廣告 請繼續往下閱讀

北部地區頻傳「拖吊蟑螂」消費爭議，不肖業者藉消費糾紛從事詐欺、恐嚇不法行為，台北市刑大17日偵辦拖吊蟑螂案件，逮捕「騰至拖吊」蔡尚璁、「東海」許峯頤及其他4人，查扣相關車輛與文件。檢警昨收網查緝，經漏夜偵訊後，檢方認定蔡尚璁、許峯頤2人違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺及恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，18日深夜向法院聲押禁見；19日下午，台北地院裁定許、蔡2名業者各40萬元交保。晚間北檢複訊後，依詐欺罪諭令主嫌崔男30萬元交保、限制出境出海。台北市刑大調查，涉案的3家拖吊公司騰至、東海、小崔，活動範圍遍及雙北及桃園等地，僅2024年至今短短兩年間，起因於3家業者涉嫌以高價拖吊並在網路刊登廣告，受害人數恐達50人。北市刑大查獲三家拖吊業者為「拖吊蟑螂」，在合約中巧立名目、暗藏離譜價格，17日逮捕6人到案，其中蔡姓業者、許姓業者移送複訊後被檢方聲押，今日下午台北地院裁定各40萬元交保。遲未到案的「首腦」第3名崔姓業者，在今天凌晨返台後，一落地就被北市刑大帶走，下午移送北檢複訊，稍晚依詐欺罪嫌30萬元交保，限制出境出海。訊後北檢依詐欺罪嫌將業者蔡男、許男聲押禁見，稍早北院裁定各以40萬元交保；司機陳姓男子、李姓男子、劉姓男子，與許男的廖姓女友共4人依20萬交保，第3名業者崔姓男子則是在新聞爆發後，於3月初飛至泰國，並在今天凌晨12時許返台，落地後由航警帶回並通知北市刑大。