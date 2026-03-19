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2026年新北市長選戰持續升溫，藍綠都各拋政見爭取選民認同。國民黨參選人李四川今（19）日在臉書發文，回顧卸任台北市副市長最後一日，陪同台北市長蔣萬安參訪新北市公共托育中心的心路歷程，並表示蔣萬安的「校校有公托」不僅是台北的目標，更是他對新北的承諾；他指出，在全球少子化趨勢下，歐洲國家生育率能回升，關鍵就在於政府提供大量平價且優質的公托設施，這也是他未來施政的重中之重。針對年輕家長面臨的低薪與托育困境，李四川認為，不該讓父母在職涯與育兒間被迫二選一。他點出目前學校閒置教室未能有效轉型為公托，主因在於現行法規限制公托中心僅能設在3樓以下；然而，校園環境比起一般公寓大廈更單純且安全。李四川提議，應打破樓層限制，透過增建外掛式電梯或設置獨立出入口動線，讓公托設置在校內任何樓層都能兼顧安全與便利。李四川以過去參與新北首座公托設立的經驗指出，新北市目前130家公托的規模已有良好基礎，承諾若當選市長，將接下朱立倫與侯友宜兩位前市長的棒子，盤點各級學校的閒置空間，推動「校校有公托」與公立幼兒園，透過足夠的公托機構釋放家庭勞動力，緩解少子化對社會帶來的衝擊。