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美伊開戰，中東緊張局勢持續升高，外資匯出力道也加大，新台幣兌美元也一度貶破32元整數關卡，中央銀行總裁楊金龍今（19）日表示，3月以來外資匯出金額龐大，一面倒撤出，導致新台幣有點趨貶傾向，央行也有積極調節，因為新台幣貶值也會引發輸入性通膨，央行內部評估若貶值2%，將影響消費者物價指數（CPI）年增率約0.05至0.15個百分點，但央行不會力守一個價位。楊金龍表示，現在台股大部分外資是匯出，而且金額是龐大，導致新台幣趨貶傾向，央行有調節，不希望新台幣一直貶下去，貶幅太大，對物價控制也不好，因此，央行還是有積極調節。他更肯定表示，外資從3月至今流出去資金滿龐大，而且非常集中，央行定會調節，也因此，相較其他幣別，新台幣表現相對穩定。對於新台幣貶值對物價的影響，楊金龍說，去年新台幣兌美元平均31.17元，昨日新台幣收貶在31.834元，若以這做基礎 ，今年至今新台幣平均價在31.8元，等於貶值了1.98%，央行內部推算，新台幣貶值2%，對CPI影響0.05至0.15個百分點。被問到這是否代表央行會守31.8元？楊金龍強調，要讓新台幣停留在一個價位很難，也會讓市場機制發揮，這樣供需才容易均衡，若沒反應市場機制，央行會很辛苦，央行也非常注意，在調節過程也要拿捏。他還提到，央行也密切注意外匯市場情況，央行的職責就是維持外匯市場秩序，不要讓新台幣波動太激烈，尤其外資一面倒都是出去，央行調節就會比較大，但也會讓市場機能運作，當貶值時，還是要貶，央行只是讓貶值過程不要太劇烈，導致輸入性通膨。