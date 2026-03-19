我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事持續影響國際能源局勢及經濟，美股19日開盤走低，三大股指下跌，道瓊工業指數下跌315點，跌幅0.7%。標普500指數下跌1%、那斯達克指數下跌1.3%。截至美東時間上午10時10分，道瓊工業指數下跌222.62點或0.48%，暫報46,002.53點；標普500指數下跌32.88點或0.50%，暫報6,591.82點；那斯達克指數下跌149.79點或0.68%，暫報22,002.63點；費城半導體指數下跌73.09點或0.94%，暫報7,722.04點。個股部分，輝達下跌1.37%、台積電ADR下跌1.69%、特斯拉下跌2.38%、Meta下跌1.05%、蘋果上漲0.28%。國際油價部分，布蘭特原油上漲2.75美元或2.67%，至每桶105.67美元；WTI西德州原油上漲0.86美元或0.9%，至每桶96.32美元。CNBC報導，標普500指數今跳空低開，跌破200日均線，這是自5月23日以來首次跌破。布蘭特原油期貨一度上漲至每桶111美元、西德州原油期貨一度上漲至97美元。國際油價飆升是由於伊朗襲擊了卡達一處重要的液化天然氣（LNG）出口設施，以及以色列襲擊了伊朗的南帕爾斯天然氣田。隨後，伊朗對卡達的能源設施進行了報復性攻擊。美國總統川普警告說，若卡達的更多設施遭到襲擊，美國將「大規模炸毀整個南帕爾斯天然氣田」。Vital Knowledge的Adamafulli表示，美國和以色列在常規意義上贏得了戰爭，但在不部署地面部隊的情況下，似乎沒有重新開放荷姆茲海峽的軍事解決方案，這意味著如果沒有某種外交解決方式，這條水道不太可能恢復正常。鑑於荷姆茲海峽仍遭到封鎖，英國、法國、德國、義大利、荷蘭和日本的領導人週四發表聯合聲明，表示「願為確保安全通過該海峽做出適當努力」。生產者物價指數（PPI）升幅超初預期，聯準會提高了通膨預期，再加上人們擔心伊朗戰爭可能導致美國經濟陷入停滯性通膨。這也降低了市場對降息的預期，儘管聯準會暗示今年仍將降息一次，但據芝商所FedWatch工具的數據，市場先前預期聯準會在2026年維持利率不變的機率為75% 。