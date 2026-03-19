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直播主「晚安小雞」陳能釧前年與友人「阿鬧」魯祖顯赴柬埔寨拍片，因在當地自導自演詐騙綁架情節，遭當地執法機關逮捕依煽動製造社會動亂罪，判刑2年，上月13刑滿出獄，被送往當地移民局等待遣返，今晚9時40分許抵達，因2人因案通緝中，刑事警察局國際科通報航警局將當場逮捕，交由新北市金山分局製作筆錄後歸案。刑事局表示，上月13日，陳男與魯男刑滿出獄後，一直在當地移民局等待遣返作業，今天傍晚搭機返台，因2人具通緝身份，其中陳男因毀損案遭士林地檢署通緝，魯男分因妨害自由、詐欺遭金門地檢署及苗栗地檢署通緝中。有關晚安小雞遣返議案，國際科表示，該2名國人113年因涉違反柬埔寨當地法令入獄，現已服刑期滿，本局駐越南胡志明市聯絡官掌握2人於19日遣返回台期程。因2人具通緝身分，故本局通報航空警察局協處，於登機門逮捕2人，再交由新北市金山分局製作筆錄後歸案。不過國際科也說明，網紅「晚安小雞」在金山分局轄區內並沒有任何案件，金山分局只是基於長期與刑事局國際科的合作關係，「幫忙」製作筆錄。而金山偵查隊平時就與國際科有合作，協助抓通緝犯。因為這個業務配合關係，當國際科偵辦相關案件需要借用場地或人力時，就會請金山分局協助完成訊問程序。