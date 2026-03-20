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▲TWICE官方宣傳子瑜代言寫下TAIWAN，讓粉絲看哭。（圖／翻攝自X）

▲子瑜媽媽和女兒立牌合照。（圖／IG@topbeauty_lydia）

韓國人氣女團TWICE將於今（20）日起連續三天登上台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》世界巡演台北場，為了配合本次演出，台灣成員子瑜特別化身便利商店7-ELEVEN代言人，推出許多聯名商品及限定小卡，官方昨日也在社群上傳宣傳照，並寫下「TZUYU & 7-ELEVEN TAIWAN」，因這是團體出道十年來第一次明確寫下「TAIWAN」一詞，讓許多粉絲全看哭直呼：「子瑜真是苦盡甘來！」TWICE官方X昨日發出子瑜代言7-ELEVEN貼文，並寫下「TZUYU & 7-ELEVEN TAIWAN」，因為子瑜曾在2016年因「揮國旗事件」遭到中國粉絲嚴重網暴，還被迫公開道歉，因此這次官方正面寫出「TAIWAN」，對粉絲來說不只是代言宣傳，更是遲來的「正名時刻」，讓許多粉絲激動留言表示「歷史會記住這一刻」、「真的看到哭」、「子瑜終於苦盡甘來」。子瑜出道十年終於接下第一個台灣代言，那就是7-ELEVEN品牌大使，不僅推出10種以上聯名鮮食，包裝上還印了她的簽名與形象照，主打台韓融合口味，餐點包含台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、滷肉刈包、三杯蛤蠣飯糰、麻辣大鍋貼等鹹食，麵包甜點類則有布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包、起司火腿雙餡土司等品項，結合台灣與韓國飲食特色聽起來超吸睛。除了子瑜聯名餐點外，官方也推出多項限量收藏活動，消費者購買指定鮮食商品就能獲得限量小卡，一共推出6款設計，若集滿整套，小卡背面就能拼成周子瑜的簽名字樣，而子瑜媽媽也親自現身超商，不僅和子瑜立牌合照「宛若母女」，還直接霸氣掃貨力挺女兒代言，讓網友直呼「媽媽真的太可愛」、「根本最強後援會長」。