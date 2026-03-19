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行政院今（19）日宣布移工政策調整，自4月13日起放寬外籍幫傭申請資格，凡家中育有一名未滿12歲孩童的家庭即可提出申請，雇主每月需繳納5000元就業安定費。雖然是能減輕育兒家庭的照顧負擔，外界質疑可能導致資源過度集中於高所得家庭。對此，民進黨立委林月琴與鍾佳濱提出警示，認為單純放寬條件恐不足以解決托育困境。林月琴憂心「無差異放寬」恐導致外籍移工過度集中於家庭幫傭領域，進而犧牲其他產業的勞動力需求，若缺乏完善的配套措施，這類低門檻的申請機制可能將托育壓力完全轉嫁給個別家庭，甚至導致本國保母及家事服務員面臨失業危機，衝擊既有的專業托育市場。她強調，政府在放寬移工政策的同時，仍須加強托嬰中心與社區托育等公共資源的投入。鍾佳濱參考新加坡經驗，指出外籍幫傭通常是輔助高所得家庭「登出」家務，以便投入高經貿產值工作。雖然本國保母與安親老師在語言、文化及專業度上具有不可取代的優勢，與外傭雇主客群本就有市場分流，政府的核心任務應是持續強化公共化托育服務，讓一般家庭能有感的減輕負擔。