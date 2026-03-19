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台中市昨（18）日晚間發生情侶雙屍命案，一對30歲男女被發現陳屍在出租套房浴室，上半身皆有利刃傷，倒臥血泊。警方初步判定為密室事件，門窗緊閉，排除外力介入；現場旁還留有一把10多公分的刀械。這起密室情殺命案，警方採證30歲方女頸部遭利器嚴重割傷致命，同齡張男同樣頸部多處切割傷身亡，兩人陳屍浴室血泊，部分肢體交疊呈T字型，法醫高大成今天表示，查看刀具是否有重疊指紋，以及傷痕型態是否有防禦性傷口，可推論誰被殺、誰自殺。警方初步排除外人介入，研判可能涉及情感糾紛。高大成分析，若現場沒有第三人指紋，通常有兩種可能：雙方互砍，或是一方先動手、另一方隨後「自己想不開」。他指出，通常被害者身上會有兩處以上致命傷，而加害者或自殺者多半只有一處致命傷，這也是判斷的依據之一。至於可能案發情境，高大成推測，可能是發生關係後，一方去洗澡，另一方情緒失控後進去行凶，他坦言此類案件情況相當複雜，通常被砍殺的人，傷勢會比較多，再加上女子曾家暴毆打配偶被判刑，但要明確判定誰是加害者、誰是被害者，仍需法醫與檢察官進一步研判，甚至考慮是否涉及藥物影響。