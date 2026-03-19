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國民黨立委翁曉玲「不具名」的徵才資訊，引發外界對立院助理的薪資討論，民眾黨立委蔡春綢辦公室近期也積極招攬「法務助理」，並開出47000元的起薪，被視為立法院同級職務中的高標。蔡春綢今（19）日回應，辦公室始終實踐前主席柯文哲提出的薪資原則，透過優渥待遇吸引專業人才來確保品質與服務效率，讓幕僚能在高生活成本的台北獲得合理的實質回饋。蔡春綢強調，柯文哲曾多次呼籲應精簡人力並提供相對合適的薪水，合理待遇不僅是對專業的尊重，更是讓助理心無旁騖投入法案研析、為民請命的基礎。針對此次招募，她坦言對立法品質有高度堅持，目標是吸收具備立院實務經驗的法務專才加入，並承諾提供透明的調薪機制，未來將根據工作表現調整現有人員薪資。除了薪資條件，蔡春綢也對辦公室的職場環境充滿信心，認為政治工作雖然壓力大，但團隊致力於營造友善、愉快且溝通透明的氛圍。她表示，辦公室非常重視同仁的心情與職涯發展，希望在提升專業戰力的同時，也能成為夥伴背後溫暖的支持力量，達成讓人才留任的長遠目標。