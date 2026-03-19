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總統賴清德今（19）日親赴高雄視導國防戰力，行程包括「海昌計畫」、海軍大氣海洋局及256戰隊。除了登上海龍軍艦，最受矚目的是，賴清德首度登上國造潛艦「海鯤號」視察測試進度，官方釋出的畫面也難得讓潛艦內裝曝光。賴清德致詞時強調，潛艦是台灣達成「戰略嚇阻」與反制海上封鎖的核心武器，能有效擴大防衛縱深。他慰勉長期在深海執行任務、過著「不見天日」生活的官士兵，稱讚他們是守護台海和平的隱形支柱，並感謝台船工程團隊與國軍弟兄在潛艦國造過程中的辛勤付出，強調這是一代代海軍官兵累積而來的珍貴成果。面對境外勢力日益增強的威脅，賴清德表示，除了厚植硬體裝備，提升大氣海洋偵測等軟實力也很關鍵。他期許國軍能結合科技與制度創新，朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標邁進，將256戰隊打造為具備榮譽與紀律的鋼鐵勁旅，在守護國家安全的同時，也成為維護區域和平穩定讓敵人敬畏的力量。