美國與伊朗持續交戰，美軍一架F-35戰機疑似遭伊朗炮火擊中，緊急降落在中東一處基地。
CNN報導，據兩名知情人士透露，一架美國F-35戰鬥機遭到疑似伊朗砲火攻擊後，緊急降落在美國位於中東的空軍基地。
美國中央司令部發言人霍金斯上尉（Capt. Tim Hawkins）表示，這架第五代隱形戰機當時正在伊朗上空執行作戰任務，被迫緊急降落，「飛機安全著陸，飛行員情況穩定。這起事件正在調查中。」
報導指出，這可能是自2月底爆發戰爭以來，伊朗首次擊中美國戰機。美國和以色列都在衝突中使用F-35戰鬥機，這種飛機的造價超過1億美元。
這次緊急迫降正值美國高級官員持續宣稱其對伊朗的軍事行動取得廣泛勝利之際。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）19日上午表示，美國正在取得決定性勝利，伊朗的防空系統已被摧毀。
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美國中央司令部發言人霍金斯上尉（Capt. Tim Hawkins）表示，這架第五代隱形戰機當時正在伊朗上空執行作戰任務，被迫緊急降落，「飛機安全著陸，飛行員情況穩定。這起事件正在調查中。」
報導指出，這可能是自2月底爆發戰爭以來，伊朗首次擊中美國戰機。美國和以色列都在衝突中使用F-35戰鬥機，這種飛機的造價超過1億美元。
這次緊急迫降正值美國高級官員持續宣稱其對伊朗的軍事行動取得廣泛勝利之際。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）19日上午表示，美國正在取得決定性勝利，伊朗的防空系統已被摧毀。
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