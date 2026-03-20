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日本首相高市早苗19日訪問美國，與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面，外界推測川普將為伊朗及荷姆茲海峽局勢向高市施壓，高市則可能表態台海穩定的重要性。高市早苗於美東時間19日上午11時40分抵達白宮，並與川普舉行會晤。高市早苗在前往華府前在X表示，將與川普討論日益緊張的伊朗局勢，並向川普確認日美之間牢不可破的紐帶，並進一步促進在安全和經濟等廣泛領域的合作。路透社報導，川普可能會在峰會上對高市早苗施壓，要求其在對伊朗的戰爭中提供幫助，這可能會造成尷尬的局面，因為東京正在權衡能夠提供哪些支持。在會議召開前，日本與歐洲主要國家發表聯合聲明，表示將採取措施穩定能源市場，並準備投入適當努力，以確保y油輪安全通過海峽。日媒產經新聞則報導，高市也預計在會中重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並與美方確認持續推動「自由且開放的印太」戰略，以自由貿易、航行自由與法治為核心，因應中國日益擴張的影響力。