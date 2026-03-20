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中東衝突持續，全球糧食供應鏈拉警報。馬來西亞農業與糧食安全部長莫哈末沙布親身示範，曬出自家後院魚池，呼籲有地的民眾動起來，利用空地種菜養魚，既能省下伙食開銷，也能為國家糧食安全盡一份力。莫哈末沙布在臉書發文，透露自家後方種了兩個魚池，一個養紅非洲魚，另一個養曼龍魚，齋戒月期間想開齋，直接從池子裡撈幾條下鍋，新鮮又省錢。他說，只要家裡有一小塊地，除了種蔬菜，也能順手養魚，讓土地物盡其用，還能實實在在減少家庭開支。事實上，莫哈末沙布13日就已對外示警，指儘管目前大馬糧食供應尚屬穩定，農業部仍決定超前部署，要求住有地房屋的官員帶頭在家種植生長快速的蔬菜，包括辣椒、茄子、韭菜等，作為增加國內糧食供應的補充措施。他坦言，沒有人知道中東危機何時畫下句點，提早因應才是上策。他也鼓勵一般民眾透過農業部推動的社區菜園計畫與家庭菜園計畫，自行種菜、達到自給自足。不過此番呼籲隨即引發部分反對黨與非政府組織批評，認為這類建議對於解決國家層面的糧食安全問題根本無濟於事。對此，莫哈末沙布並不認同，強調這些措施不能單獨看待，而是與農糧部正在推進的多項政策相互搭配、相輔相成，整體目標都是為了應對中東衝突可能引爆的全球糧食供應鏈危機。