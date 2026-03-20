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越南高鐵夢即將成真。連接首都河內與東北部廣寧省（Quang Ninh）的高速鐵路，預計4月12日正式動工，全長約120公里，設計時速高達350公里，2028年完工後，從河內到下龍灣的車程將從原本的2個半小時大幅壓縮至僅需30至45分鐘。廣寧省是越南著名觀光勝地下龍灣的所在地，也與中國廣西接壤，地理位置相當敏感。此條高鐵路線穿越河內、北寧、海防與廣寧4個省市，全線設有5個站點，起點為河內市的古螺站，終點則位於廣寧省巡洲坊的巡洲公共公園區域。根據越南通訊社報導，這項工程採公私合作模式推動，由越南最大多角化企業Vingroup集團負責投資興建，總投資金額約147兆3700億越南盾，其中約10兆2700億越南盾的土地徵收與拆遷補償費用由國家財政另行支應。鐵路採用國際標準的1435毫米標準軌雙線電氣化設計，也是越南規劃中南北高鐵路網的重要組成路段。外界普遍認為，河內廣寧線不只是一條交通建設，更是越南推動交通網絡現代化、強化與中國互聯互通的重要佈局，同時為日後南北高鐵全線推進提供實際操作的示範參考。此外，這項高鐵計畫也被納入越南紅河三角洲整體發展戰略，目標是改善區域交通基礎建設、舒緩現有路網壅塞問題，並帶動沿線省市的經濟與觀光發展。