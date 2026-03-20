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一名男子日前試圖從馬來西亞偷運野生動物出境，竟把2隻長臂猿、2隻合趾猿（Siamang）和1隻貓頭鷹全部硬塞進行李箱，沒想到在吉隆坡國際機場過安檢時，被X光掃描機一眼看穿，整批動物遭當場沒收。根據《中國報》報導，馬來西亞機場航空安全局（AVSEC）執法人員莫哈末沙菲克伍長於17日在吉隆坡國際機場第一航廈執行例行行李掃描作業，其中一件行李箱影像顯示異常，隨即示警攔查。開箱後，裡頭的景象令人咋舌，5隻野生動物就這樣被塞在行李箱裡準備出境。莫哈末沙菲克隨即與馬來半島野生動物保育暨國家公園局人員協調，當場依法沒收該行李箱，並將5隻動物全數救出移交保育單位處置。長臂猿與合趾猿均屬瀕危保育類動物，在馬來西亞受到嚴格法律保護，非法捕捉、持有或走私均可面臨重罰。此案目前仍在調查中。