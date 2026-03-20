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泰國政壇迎來罕見的穩定訊號，看守總理阿努廷19日在國會特別會議中以293票對119票大勝對手，順利拿下第32任總理寶座，成為泰國20年來首位連任的民選總理。儘管勝選底氣十足，但憲法法院同步受理大選無效請願，讓這場勝利仍蒙上一層陰影。根據《民族報》報導，身兼泰國第一大黨泰自豪黨黨魁的阿努廷，在下議院500席中取得499席的計票結果，以293票遠超過半數門檻順利當選，競爭對手、人民黨黨魁納他蓬僅獲119票，另有86名議員投下棄權票。阿努廷目前仍須等待泰王御准，方能正式宣誓就職。59歲的阿努廷選後並未立刻發表勝選感言，而是直奔能源安全會議出席，散會後才對外表示，泰國目前石油採購無虞，政府將全力維護民眾對能源供應的信心。他也在國會向全體議員保證，將廣納各方意見，積極解決泰國當前面臨的各項挑戰。阿努廷領導的泰自豪黨在今年2月大選中寫下建黨以來最佳成績，拿下191席躍升國會第一大黨，隨後再爭取到為泰黨等共15個政黨加入，組成掌握292席的執政聯盟，聲勢相當穩固。分析人士指出，軍方與司法機構迄今未對泰自豪黨採取任何行動，加上執政聯盟規模龐大，讓外界普遍看好這屆政府的穩定性與續航力。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院學者那邦也認為，這是多年來難得一見的「裁判與球員站在同一陣線」的局面，有充分理由相信本屆政府能夠走得長遠。阿努廷幾乎沒有所謂的蜜月期可以享受。泰國正是受到中東戰爭衝擊、能源價格大幅攀升影響較深的新興市場之一，提振疲軟的國內經濟、穩住民心，將是新政府上任後必須立即面對的首要課題。阿努廷預計將在數日內公布新內閣名單。更棘手的是，就在下議院投票前一天，泰國憲法法院以6比3的表決結果，決定受理一份質疑2月大選合法性的請願書。該請願指控選票上印有條碼與QR碼，可能被用來追蹤選民投票對象，涉嫌侵害投票秘密原則。一旦憲法法院最終裁定大選結果無效，泰國將面臨重新選舉，政局恐怕再度陷入動盪。