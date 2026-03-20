高雄人想飛東京旅遊要注意了！長榮航空最新更動宣布，2026年5月20日起將調派A330-300駐點高雄小港機場，尤其最受國人喜愛的東京線，每日將有一班，此為原先2020年的計畫，延宕多年後終於在今年確定，等於高雄人苦等了6年，才終於迎來長榮航空調派雙走道的廣體機，執飛高雄飛往東京之航線。
不少人在網路上提到，在長榮航空已下訂的機票從高雄飛到東京，竟收到「座位更改」通知，後來一查才知道，長榮航空在今年5月20開始，將從原本的A321-200改成A330-300，變成雙走道的廣體飛機。
📍此廣體機原是2020年預訂之計劃 延宕6年後終於實施
長榮航空日前公布，將調整高雄出發的飛航機型，原先2020年調派一架A330-300駐在高雄的計畫，隔了6年後將實現。而A330-300預定飛航的航線如下：
▪️高雄－東京成田 BR108/107
5月20日起每日一班
▪️高雄－澳門 BR833/834
5月20日起星期三六
▪️高雄－上海浦東 BR706/705
5月21日起星期一二四五日
📍A330-300配置為何？高雄飛東京最新票價出爐
A330-300機型為雙走道寬體客機，商務艙採2-2-2配置，全機有309個座位（商務艙有30個、經濟艙有279個），當然最令人關心的是，目前票價為何？《NOWNEWS今日新聞》實際上長榮航空官網查詢，5月20日從小港機場飛到東京成田機場的航班的確已經是A330-300執飛，而票價目前為含稅來回1萬5958元。
消息一出，網路上網友表示：「終於等到」、「終於有個人螢幕（個人娛樂系統）了」等，而記者本人之前也搭過多次現今單走道的A321-200飛往日本過，不僅經濟艙就連商務艙在內，都無法連上WiFi上網傳文字訊息，更遑論經濟艙沒有個人螢幕可使用，這些的確是令人比較詬病之處，如今終於要換成較新版的廣體大客機，高雄人應該比較願意從小港機場飛出、而非辛苦遠到桃園機場搭乘。
星宇航空宣布 獲得2026全球最佳航空評鑒第5名
另外，星宇航空也有好消息公布！全球知名航空專業評鑑機構 Airline Ratings公布「2026 World’s Best Airlines（2026全球最佳航空）」，星宇航空榮獲「
全球最佳航空」第5名！為台籍航空史上最佳排名，同時更勇奪「 World’s Best In Flight Catering（全球最佳機上餐飲）」大獎，為雙料肯定。
資訊來源：長榮航空、星宇航空
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長榮航空日前公布，將調整高雄出發的飛航機型，原先2020年調派一架A330-300駐在高雄的計畫，隔了6年後將實現。而A330-300預定飛航的航線如下：
▪️高雄－東京成田 BR108/107
5月20日起每日一班
▪️高雄－澳門 BR833/834
5月20日起星期三六
▪️高雄－上海浦東 BR706/705
5月21日起星期一二四五日
📍A330-300配置為何？高雄飛東京最新票價出爐
A330-300機型為雙走道寬體客機，商務艙採2-2-2配置，全機有309個座位（商務艙有30個、經濟艙有279個），當然最令人關心的是，目前票價為何？《NOWNEWS今日新聞》實際上長榮航空官網查詢，5月20日從小港機場飛到東京成田機場的航班的確已經是A330-300執飛，而票價目前為含稅來回1萬5958元。
消息一出，網路上網友表示：「終於等到」、「終於有個人螢幕（個人娛樂系統）了」等，而記者本人之前也搭過多次現今單走道的A321-200飛往日本過，不僅經濟艙就連商務艙在內，都無法連上WiFi上網傳文字訊息，更遑論經濟艙沒有個人螢幕可使用，這些的確是令人比較詬病之處，如今終於要換成較新版的廣體大客機，高雄人應該比較願意從小港機場飛出、而非辛苦遠到桃園機場搭乘。
另外，星宇航空也有好消息公布！全球知名航空專業評鑑機構 Airline Ratings公布「2026 World’s Best Airlines（2026全球最佳航空）」，星宇航空榮獲「