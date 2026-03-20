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在工作時間睡覺被抓包，還反過來喊告公司？馬來西亞近日一起職場糾紛在網路上迅速發酵，一名員工宣稱公司用監視器「偷拍」他在櫃台睡覺並發出警告信，他不僅質疑此舉侵犯隱私，更揚言若遭解雇就要提告，此言一出立刻引來大批網友圍觀砲轟。這名員工在社群媒體匿名發文，指公司調出監視器畫面，取得他在上班時間於櫃台睡著的影像，並以此為由發出書面警告。他在文中質問，公司這樣做算不算侵犯隱私，同時強調「自己有人權睡覺」，並詢問如果因此被解雇，是否可以反過來對公司提告求償。貼文曝光後，留言區幾乎一面倒。大量網友直言，上班時間睡覺被處罰根本天經地義，完全不覺得有任何冤枉之處。也有人語氣戲謔：「快去告啊，告到公司倒閉。」甚至有人接力起哄：「全力支持你告到底，輸了也不要放棄，繼續上訴，告到國際法庭也要讓公司賠你。」對此，自稱執業律師的網友「Wilson Kuek – Lawyer」在留言區提供法律解析，為這起事件補上清楚的法律視角。他指出，雇主在工作場所安裝監視器，在一般情況下屬於合法行為，特別是像櫃台、收銀區這類對外開放的公共區域，本來就不具備隱私保護的前提，因此公司調閱相關畫面並不構成所謂的「偷拍」。針對「人權睡覺」的說法，這名律師表示，從法律角度來看，員工在上班時間並不享有隨意睡覺的權利，除非明確屬於休息時段或公司制度有所允許，否則這樣的行為在法律上可被認定為失職。他進一步說明，依據馬來西亞1955年雇傭法令及相關勞資仲裁判例，員工在勤務期間睡覺，雇主有權採取紀律處分，從警告信到解雇都在合法範圍內，情節嚴重或屢犯者更可直接終止勞動契約。至於員工若遭解雇是否仍有救濟途徑，他表示，員工確實可在60天內向工業關係局提出不當解雇申訴，但仲裁庭屆時會審視雇主是否具備「正當理由與合理程序」。在公司已掌握監視器影像、且依程序發出警告的前提下，雇主的勝算通常較高。不過他也補充，若監視器裝設於廁所、更衣室等具隱私性的場所，或公司完全未依程序逕行解雇，相關做法仍可能遭到法律挑戰，員工也並非完全無路可走。