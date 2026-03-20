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納坦雅胡：伊朗已不具備鈾濃縮能力

美國與以色列對伊朗聯合展開軍事行動，中東戰火點燃，戰事即將進入第4週，儘管早前有外媒引述消息人士報導稱，川普政府正在考慮部署數千名美軍士兵，以加強在中東的軍事行動。不過川普當地時間週四在白宮被問及此事時，回應稱沒有部署美軍的打算。根據《路透社》、《CNN》報導，川普聲稱自己不會在任何地方部署軍隊，就算有，他也不會宣之於口，將採取一切必要的措施，坦言可能會尋求五角大廈2000億美元的新撥款，確保美軍擁有與伊朗開戰所需的一切：「我們希望保持最佳狀態，達到我們有史以來的最佳狀態，為了確保我們始終保持巔峰，付出這點代價是值得的。」川普並未具體說明這筆資金的用途，只說他希望確保軍方擁有「大量彈藥」，可即便如此，他也否認美國存在任何武器短缺，強調政府在支出方面一直「謹慎行事」。川普並指出，自己已與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通過話，指示對方停止攻擊伊朗的石油和天然氣設施。納坦雅胡同一天證實，川普已告知以色列不要攻擊伊朗的重要能源設施，他也同意遵守，並稱襲擊南帕爾斯氣田（South Pars）是以國單獨所為。納坦雅胡認為，以色列和美國正透過對伊朗的軍事行動保護全世界，空襲已明顯削弱伊朗的軍事能力，德黑蘭已無法再進行鈾濃縮或製造彈道飛彈的動作：「我們正在取得勝利，伊朗正在被摧毀。」然而，納坦雅胡並未提供實質證明來證實這些說法，只強調此次行動旨在消除來自伊朗的核武和飛彈威脅，以免它們被深埋地下、免受空中打擊，也為伊朗人民創造條件，讓他們能夠掌握自己的命運。納坦雅胡亦駁斥了他跟川普不合的說法，重申2人密切協調，意見一致，有關「以色列將美國拖入衝突」的說法都是假新聞：「真有人認為可以對川普總統指手畫腳嗎？別開玩笑了。」原文連結：