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土地公生日、龍抬頭開運法一：剃龍頭

▲農曆二月初二「龍抬頭」，這天又同時是土地公誕辰（頭牙）適合「剃龍頭（剪頭髮）」。（示意圖／PhotoAC）

土地公生日、龍抬頭開運法二：引龍水自製錢母發財水

黃金時辰就是早上7時至9時，龍抬頭之時陽氣上升、財氣最旺，可以在這時拿盆子接水，讓他在陽光曝曬5分鐘，這叫做「引錢龍」！

▲土地公生日遇上龍抬頭，這天適合接水曝曬在陽光下，自製錢母發財水。（圖／記者徐銘穗攝）

土地公生日、龍抬頭開運法三：拜土地公

其中像是麻糬象徵黏財、花生代表生意興隆等

王老師也提醒大家，如果你是財運起伏不穩、有收入但存不住、想放大財運格局、剛創業或轉換跑道的民眾，這一天一定要好好把握