今（20）日不僅迎來節氣春分，更巧遇農曆二月初二「龍抬頭」，這天又同時是土地公誕辰（頭牙），這種三吉合一的罕見天象數十年難得一見。命理專家王老師就表示，三股能量疊加，代表的不只是開運，而是財運結構的重新啟動跟放大，在這天想要把財氣接住可以去剪頭髮、自製錢母發財水、拜土地公等等，尤其供品可以選擇麻糬，象徵把財氣黏住，讓你今年財運旺翻啦！
土地公生日、龍抬頭開運法一：剃龍頭
在二月二日這天剃龍頭，一年都有精神頭，把握這天剪頭髮，可以擺脫不順，帶來一整年的好運氣。
土地公生日、龍抬頭開運法二：引龍水自製錢母發財水
在這天最佳開運黃金時辰就是早上7時至9時，龍抬頭之時陽氣上升、財氣最旺，可以在這時拿盆子接水，讓他在陽光曝曬5分鐘，這叫做「引錢龍」！接著用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可以去除霉運接引龍氣，最後準備5枚硬幣投入水中，這盆水就是你的「丙午開運發財水」，放置家中財位滿7天，可將5枚硬幣收做開運錢母，代表錢滾錢，引財入庫！
土地公生日、龍抬頭開運法三：拜土地公
民眾在這天可以去拜土地公廟、福德正神廟（首選），準備圓形水果、花生、麻糬、酒水等供品去祭拜土地公，其中像是麻糬象徵黏財、花生代表生意興隆等，參拜時向土地公告知「姓名、出生年月日」，感謝土地公長久以來的守護和庇佑，「祈請土地公守護財庫，讓財源穩定、財氣長留，辛苦努力能慢慢累積成福報與收穫」，允諾自己誠心做事、誠信做人、行善積德等。
王老師也提醒大家，如果你是財運起伏不穩、有收入但存不住、想放大財運格局、剛創業或轉換跑道的民眾，這一天一定要好好把握，春分是平衡；頭牙是補庫；龍抬頭是啟動，三者合一，是一年少見的財運關鍵日，財氣上升，一步一步才能把財運走實。
資料來源：王老師幫幫我 生活中的易經開運策略
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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在二月二日這天剃龍頭，一年都有精神頭，把握這天剪頭髮，可以擺脫不順，帶來一整年的好運氣。
在這天最佳開運黃金時辰就是早上7時至9時，龍抬頭之時陽氣上升、財氣最旺，可以在這時拿盆子接水，讓他在陽光曝曬5分鐘，這叫做「引錢龍」！接著用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可以去除霉運接引龍氣，最後準備5枚硬幣投入水中，這盆水就是你的「丙午開運發財水」，放置家中財位滿7天，可將5枚硬幣收做開運錢母，代表錢滾錢，引財入庫！
民眾在這天可以去拜土地公廟、福德正神廟（首選），準備圓形水果、花生、麻糬、酒水等供品去祭拜土地公，其中像是麻糬象徵黏財、花生代表生意興隆等，參拜時向土地公告知「姓名、出生年月日」，感謝土地公長久以來的守護和庇佑，「祈請土地公守護財庫，讓財源穩定、財氣長留，辛苦努力能慢慢累積成福報與收穫」，允諾自己誠心做事、誠信做人、行善積德等。
王老師也提醒大家，如果你是財運起伏不穩、有收入但存不住、想放大財運格局、剛創業或轉換跑道的民眾，這一天一定要好好把握，春分是平衡；頭牙是補庫；龍抬頭是啟動，三者合一，是一年少見的財運關鍵日，財氣上升，一步一步才能把財運走實。
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