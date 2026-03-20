法國、英國、德國、義大利、荷蘭和日本，19日發表聯合聲明，宣布準備共同採取適當措施，保障荷姆茲海峽的航行安全。與此同時，伊朗的報復行動持續展開，以色列的海法（Haifa）煉油廠遭伊朗的飛彈擊中，革命衛隊認責。

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根據《半島電視台》、《以色列時報》報導，以色列能源部長科恩（Eli Cohen）週四透過聲明表示，北部城市海法的一座煉油廠遭到伊朗飛彈襲擊，但並未造成「重大」損失，只是電力一度中斷，大部分用戶的供電已陸續恢復。

科恩指出，北部地區的電網受損程度有限，以色列的基礎設施亦沒有遭受重大破壞。以色列環境保護部表示，已派遣人員前往該煉油廠視察。

伊朗伊斯蘭革命衛隊實，有向海法和以色列南部城市阿什杜德（Ashdod）開火，以報復南帕爾斯氣田（South Pars）此前遇襲的事。

自以色列和美國上月底對伊朗發動戰爭以來，伊朗便在中東地區，發動一波波飛彈和無人機攻勢，在週三南帕爾斯氣田被以色列襲擊後，伊朗也對其它海灣國家的石油和天然氣設施發動攻擊。


原文連結：

Israel says Haifa oil refinery hit in Iranian missile attack

Environment ministry says staff en route to Haifa refinery hit by missile fragment

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