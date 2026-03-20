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TWICE演唱會前「子瑜先返台」！幸運粉絲超多狂巧遇

有人是騎車經過龍山寺時看到子瑜、有人則是在上班時遇到子瑜、有人去吃飯遇到子瑜等等。

▲子瑜提前回台灣跟親友相聚開啟私人行程，結果被不少幸運的Once遇到。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

子瑜私下形象曝光！陶晶瑩在身旁點出重要關鍵

▲有不少粉絲在台北街頭遇到子瑜，有禮貌詢問是否可以合照，子瑜都大方答應，私底下非常親切又溫柔。（圖/讀者授權提供）

「要快一點不能讓別人發現。」

因為被太多人發現子瑜「當下在哪裡的話」，行程跟隱私被嚴重影響不說，還會引來一些私生飯跟拍

南韓女團「TWICE」今（20）日晚上開始，將一連三天在台北大巨蛋開唱，台灣成員子瑜日前率先返台開啟自己的私人行程，然而沒想到有許多Once（TWICE粉絲名）超幸運提前在台北街頭上遇到子瑜，社群平台上超多貼文，子瑜不僅親民合照來者不拒，還溫柔跟粉絲聊天，私下形象超甜讓不少大喊：「子瑜真的太圈粉啦！」然而這回子瑜跟TWICE成員再度要來台開演唱會，子瑜先行一步回到台灣跟家人親友團聚、開啟自己的私人行程，結果在台北街頭被許多粉絲巧遇到，Threads上許多合照讓大批Once感到非常羨慕，許多人鼓起勇氣詢問是否能合影，子瑜都相當親切的答應，還跟粉絲聊天詢問：「是否會來看演唱會？是看哪一天？」由於太過近距離接觸子瑜，還有許多粉絲形容：「本人真的好漂亮，空氣感覺變很清晰」、「本人太美又親切....講話超級溫柔又親民，我真的是一輩子的子瑜粉！」、「跟子瑜合照有一種心臟驟停的感覺....子瑜媽媽也很好聊，都親切到不行，這種沒架子的大明星活該紅一輩子！」記者實際海巡Threads上巧遇子瑜在台北街頭的貼文真的非常多，採訪一位幸運在上班時遇到子瑜的Once，她透露：而另外一位在龍山寺巧遇子瑜的粉絲在文中寫道：「自己有禮貌詢問是否能合照時，陶晶瑩正巧也在旁邊」，陶晶瑩幫忙拍照也出聲提醒：讓許多粉絲都非常讚嘆陶子姐的智慧，，粉絲都表示：「野生大明星相遇是幸運，能簽名合照也沒有不行，但如果要發，請間隔4小時之後再上社群，也不透露任何拍攝地點線索，這樣做才能保護他們哦！」只能說，子瑜今晚就要跟TWICE團員在大巨蛋熱力開唱三天，預祝一切順利啦！