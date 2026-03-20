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川普見高市故意提珍珠港，支持者、評論反應兩極

日本首相高市早苗當地時間19日訪問美國，與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面，談到現在全球矚目的伊朗及中東危機，高市早苗表示，已當面向川普表達盡快平息局勢的重要性，並稱讚唯有川普能帶來​​和平與繁榮。不過，川普在2人會談過程中，一度提到二戰時日本偷襲珍珠港的歷史事件，而高市早苗尷尬微笑的畫面也被傳媒現場捕捉。根據《NHK》報導，美日元首峰會已於日本時間20日凌晨12點多登場、凌晨2點多結束，歷時約1個半小時，高市早苗表示，當前包括中東局勢在內，世界整體安全形勢十分嚴峻，全球經濟也受到嚴重影響，但她相信只有川普能給世界帶來和平與繁榮，日本願與其他國家一起給予支持，她此次赴美正是為了傳達這一訊息。高市早苗指出，她已表達盡快緩和伊朗局勢的必要性，包含川普近來一直呼籲的護航荷姆茲海峽問題，高市坦言，這是一次敏感的交流，但雙方都明白確保荷姆茲海峽安全至關重要，她也針對日本在法律框架內，能做什麼、不能做什麼，進行了詳細而透徹的解釋。陪同出席會談的內閣官房副長官尾崎正直告訴傳媒，元首會晤進行的很順利，在雙方的坦誠交流中圓滿結束。然而，會晤過程有記者追問川普，襲擊伊朗前，為何沒有與日本等盟友協調或事前通知時，川普的回應：「我們沒告訴任何人，因為我們想出其不意，還有誰比日本更懂得出其不意？為什麼你們沒告訴我珍珠港事件，好嗎？對吧？」引發熱議。川普的支持者們對此津津樂道，他的兒子艾瑞克（Eric Trump）更在社交平台上發文，特別貼出那一段影片，形容：「這是史上對記者最精彩的回應之一」，還附上笑到流眼淚的表情符號。《衛報》提到，這並非川普第一次令對方感到尷尬，去年他在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤時，就曾提到6月6日是諾曼第登陸的日子，當時他還調侃道，對德國總理而言，「那並非一個愉快的日子」。諾曼第登陸發生於1944年，是第二次世界大戰西方盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢，開啟了法國（以及後來西歐）的解放進程，為盟軍在西線的勝利奠定了基礎。報導並引述評論家直言，稱如果川普不是總統，只是個演電視劇的就好了，那樣的話觀眾就可以盡情大笑，而不會感到任何不安、恐懼或尷尬。原文連結：