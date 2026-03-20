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▲定延近況絕佳，比起前段時間因病吃藥時期明顯瘦一大圈。（圖／翻攝自뉴스엔Newsen YouTube）

定延狀態驚艷回歸 粉絲狂讚顏值巔峰

▲定延前段時間因為服用類固醇、精神科藥物導致體重劇增變胖。（圖／翻攝自定延IG@jy_piece）

彩瑛回歸合體 多賢因傷無法同行

韓國人氣女團TWICE迎來出道10週年，展開世界巡演《THIS IS FOR》，本週正式登上台北大巨蛋開唱，今（20）晚開始將連續3天演出備受矚目，這不僅是團體首次進軍大巨蛋，也延續去年高雄世運演唱會的熱度，再度掀起全台粉絲期待，台灣成員子瑜已提前返台，其餘成員也於19日從韓國出發，準備與粉絲見面，讓ONCE（官方粉絲名）直呼：「終於等到了！」其中不少粉絲及網友發現定延「瘦了一大圈」，紛紛直呼：「重返顏值巔峰！」TWICE成員當天下午現身仁川機場，整體造型再度成為話題，其中定延以牛仔褲搭配咖色上衣亮相，俐落的及肩髮型加上明顯消瘦的身形，整體氣場兼具帥氣與優雅，被粉絲大讚「狀態回來了」、「根本重返顏值巔峰」，她與隊長志效一路輕鬆聊天，神情自然放鬆，顯示心情相當不錯，也讓粉絲對接下來的舞台表現更加期待。其他成員同樣展現各自風格。Sana以短褲造型登場，大方展現修長美腿，搭配盤髮造型散發優雅氣質；Momo則以黑褲與寬版外套呈現俐落感，帥氣十足；Mina則選擇帽T與帽子包裹全身，風格低調看起來略顯疲憊，整體畫面宛如時尚品牌走秀，讓現場媒體與粉絲鏡頭不斷捕捉，話題度持續升溫。值得注意的是，先前因健康因素缺席高雄場的彩瑛，此次已恢復狀態隨團一同來台，她戴著墨鏡現身，氣場強烈，展現與以往不同的成熟魅力，不過成員多賢因腳踝骨折，確定無法參與本次大巨蛋演出，所屬公司JYP娛樂表示，她近期持續專心治療，雖然本人一度希望能登台與粉絲見面，但仍以健康為優先考量。為迎接TWICE來台演出，主辦單位也規劃多項大型應援活動，包括捷運主題車廂、國父紀念館站語音體驗、貓空纜車聯名裝置，以及城市燈光點亮活動等，從交通到景點全面串聯，營造濃厚應援氛圍，此外主辦方還設計多首經典歌曲打卡挑戰，吸引粉絲參與互動，顯示TWICE十週年巡演的強大影響力，已從舞台延伸至整座城市。