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《美麗島電子報》昨（19）日公布最新民調顯示，宜蘭縣長無論是在三腳督情況下，又或者是藍白合共推國民黨立委吳宗憲，民進黨候選人林國漳的民調都是領先。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民眾黨陳琬惠和前黨主席柯文哲的好感度恐怕差不多，在宜蘭天花板就是25％-26％，再拚下去恐也無法超越吳宗憲。針對這份民調，吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，他有聽到消息，民眾黨還沒訂好時間，藍白合的程序就是要比民調，但他一直不認為在宜蘭要比民調，因為這樣陳琬惠的機會不大。藍白跟林國漳PK時，如果推派吳宗憲，只輸2.8個百分點，但如果派陳琬惠出戰，也只輸9.1個百分點。如果按照這個來比民調，陳琬惠跟她自己民調的成長，或是後勢看漲這個事情，她可能是有信心的。不過，吳子嘉也指出，好像前民眾黨主席柯文哲跟陳琬惠的支持度差不多。柯文哲在宜蘭的好感度在25％左右，其實民眾黨的天花板應該就是25％、26％，所以他不認為陳琬惠再拚下去，會贏過吳宗憲，她要趕超吳宗憲的困難度有點大。吳子嘉另外也提到，遇到宜蘭的人，問吳宗憲的優勢到底在什麼地方？他們說，民調問到吳宗憲，宜蘭的老人家以為是主持綜藝節目的吳宗憲，就說「我知道，我認識他，就是那個憲哥」，有得到姓名上的優勢。《美麗島電子報》最新民調顯示，若三腳督，林國漳以33%的支持度領先吳宗憲的26.6%與陳琬惠的7.9%。若藍白共同推派吳宗憲對決林國漳，吳宗憲的支持度可提升到33%，與林國漳的35.8%差距縮小至2.8個百分點。《美麗島電子報》此次「2026宜蘭縣長選舉可能人選支持度民調」由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為涉及在宜蘭縣並年滿20歲的民眾，調查時間為2026年3月16日至3月18日。調查方法為訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），以中華電信公司宜蘭縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」。樣本數為1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。母群體參數依據宜蘭縣政府民政處公布2026年2月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料。