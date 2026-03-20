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▲男模張越河遭女大生指控性侵，過往在節目跟小S的互動片段被挖出。（圖／翻攝自張越河IG@yuehe_0910）

男模張越河先前遭女大生指控涉嫌性侵，案件近日經新北地檢署偵結，獲不起訴處分，原以為風波可望暫時止血，沒想到他隨後公開不起訴書全文、再度發聲喊冤，反而引爆更大輿論反彈。由於張越河過去曾登上《小姐不熙娣》，並在節目互動中疑似碰觸到小S私密部位引發爭議，如今舊片段再度被翻出，不少網友也將兩起事件連結檢視，痛批「不起訴不代表無罪」，更有粉絲直接喊出未來作品要全面抵制。

性侵案獲不起訴 張越河公開全文再掀反彈

外型亮眼、活躍於台北信義區夜生活圈的男模張越河，先前遭一名女大生指控涉嫌性侵，當時女方出示驗傷單並強調自己是在「明確拒絕、持續反抗」的情況下仍遭侵犯，事件一度引爆輿論。如今案件歷經調查後，新北地檢署作出不起訴處分，整起風波出現重大轉折。張越河隨後發文表示，感謝司法還原事實、釐清真相，也稱自己從未做出違背他人意願的事。

不過，張越河並未止步於簡短回應，而是進一步公開不起訴處分書全文，甚至授權媒體可引用內容，希望外界「理性看待」，沒想到這一舉動不僅沒能止血，反而再度點燃網友怒火，不少人認為他把案件細節重新攤在公眾面前，等同對被害人造成二次傷害，輿論也從法律結果進一步延燒到他本人的人品與公關處理方式。

▲張越河公開判決書內容，遭網友怒轟。（圖／翻攝自張越河Threads@yuehe_0910）

女大生指控過程曝光 雙方說法始終各執一詞

回顧整起事件，女方指控案發於2025年10月4日，當天因替友人接洽拍攝工作與張越河首次見面，她表示拍攝結束後對方以要先回家休息、之後再載她前往捷運站為由邀她進屋，未料進入住處後遭撲倒、強吻、襲胸，最終在違反個人意願的情況下被侵犯，事件曝光後女方透過社群與媒體公開經過，強調自己不是自願，案件隨即進入司法程序。

相較之下，張越河第一時間即否認相關指控，主張雙方互動屬合意，並在檢方作出不起訴處分後再度發聲，稱自己這段時間選擇沉默，是希望尊重司法程序，只是即便法律結果已經出爐，社群上仍有不少人認為，案件之所以不起訴，更多只是因為性侵案件本就屬密室犯罪、蒐證困難，未必足以證明什麼都沒有發生。

▲小S在節目中對張越河表示：「你為什麼要捅我屁股？」（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

小S節目舊片再被翻出 過往互動尺度也被放大檢視

張越河這次會迅速再度成為網友焦點，也與他先前上《小姐不熙娣》的節目片段被翻出有關，他曾在節目上與主持人小S進行情境互動，過程中疑似碰觸到小S私密部位，讓小S當場以半開玩笑語氣表達不適，相關畫面當時就曾引發討論，如今隨著性侵案重新受到關注，那段節目片段也再度被挖出，讓不少網友質疑他是否本來就有身體界線模糊的問題。

對此，《小姐不熙娣》節目組先前曾向《NOWNEWS今日新聞》表示：「男來賓行為不等於節目立場！」其餘不予回應，但在不少觀眾眼中，如今回頭再看當初節目上的互動，感受與當時已截然不同，尤其當他被控涉及更嚴重的妨害性自主案件後，這些舊畫面更容易被視為警訊，而非單純節目效果。

▲小S（中）直言被張越河（左）羞辱到了。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

「不起訴不代表無罪」刷滿留言區 網友轟：還敢公開全文

張越河公開不起訴書後，網路幾乎一面倒出現反彈聲浪，最多人反覆提到的就是「不起訴不代表無罪」，不少網友直言：「這不是判決書，這是不起訴書」、「不起訴只是證據不足，不代表沒有發生」、「沒有直接證據證明你有，不代表你真的沒有」，還有人痛批他「把過程Po網是在二次傷害被害人」，認為他把本來應該低調處理的案件，硬生生再炒成輿論事件。

留言區裡也出現許多更強烈抵制張越河的聲音，包括：「大家看好了，記住這個演員，將來所有作品都要抵制」、「你可以不用繼續混演藝圈了」、「看完內容還是覺得被告真糟糕」、「審慎思考後還發這個，根本公關災難」。當然也有少部分聲音主張應尊重無罪推定原則，認為不起訴代表檢方找不到足夠證據，不該任由網路公審繼續擴大。不過從整體風向來看，支持張越河的聲量明顯遠低於質疑與反感聲浪。