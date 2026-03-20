今日為農曆二月初二傳統習俗「土地公頭牙」，同時也是轉運吉日「龍抬頭」與節氣春分，記得在土地公生日這天到土地公廟拜拜，祈福又招財。《NOWNEWS今日新聞》整理全台5大最熱門土地公廟，包含全台最大、歷史悠久，還有泡麵土地公廟等，相關資訊一文掌握。

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頭牙是什麼？為什麼要拜土地公？「龍抬頭」名稱為何？

民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。且農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並且往往會供上麻糬祭拜。

而農曆二月初二也稱「龍抬頭」，是華人傳統節日，「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春（北斗七星斗柄指向正東）時，「龍角星」從東方地平線上升起，因此稱「龍抬頭」。

▲土地公頭牙、龍抬頭、春分都在今（20）日到來。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）
▲土地公頭牙、龍抬頭、春分都在今（20）日到來。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）
🟡全台5大土地公廟：

📍新北烘爐地南山福德宮

簡稱南山福德宮，主殿主要祭祀土地公、土地婆。參拜從正殿開始，向土地公說明來意後，能夠摸元寶招財，並走上五路財神橋踏過13盞燈去霉運，再到迎福門敲鐘祈福，最後到聚寶盆換錢母，可以拿取紅包袋及平安符。另外，烘爐地南山福德宮最大的特色是在烘爐地可以看到土地公巨像，晚上來到這這裡可以觀賞夜景。

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
營業時間：24小時營業

▲來到烘爐地南山福德宮拜土地公，還可以有壯麗夜景可欣賞。（圖／取自烘爐地南山福德宮臉書www.facebook.com/hldtdgb?locale=zh_TW）
▲來到烘爐地南山福德宮拜土地公，還可以有壯麗夜景可欣賞。（圖／取自烘爐地南山福德宮臉書www.facebook.com/hldtdgb?locale=zh_TW）
📍南投竹山紫南宮

南投竹山的紫南宮已成為不少人到南投的必去景點之一，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。這裡主祭祀土地公、土地婆，而許多人都想要求取發財金，簡稱「求金」，焚香祈福後再擲筊，第一次就聖筊者可求600元、第二次500元、第三次400元。另有來此領取錢母與金雞母，金雞母僅能聖筊一次，費用為3600元。

南投竹山紫南宮被不少網友封為最靈驗的求財廟，提醒不論是求金或是求錢母，記得都需找時間「還願」或「還金」，而且金額必須要比借的時候還要高。

地址：南投縣竹山鎮大公街40號
營業時間：07:00~21:00

▲南投竹山紫南宮每年都聚集求財的信眾，一旁的竹山老街、杉林溪生態園區也是拍照必訪。（圖／記者張勵德攝）
▲南投竹山紫南宮每年都聚集求財的信眾，一旁的竹山老街、杉林溪生態園區也是拍照必訪。（圖／記者張勵德攝）
📍屏東福安宮

若開車往墾丁總是會經過的屏東車城福安宮，是全台最大的土地公廟，據傳從清朝康熙壬寅年（西元1662年）建廟迄今，已有300多年歷史，主神福德正神因受清乾隆的褒封，服飾特別不一樣，是戴宰相帽、穿龍袍。不少房仲從業人員前往參拜、許願發財，而廟方也會提供發財米給信徒，祝福「錢途光明」。

福安宮最大特色是有高達四層樓的八角金爐，建造時特別計算氣流方向，因此信徒在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會一張一張自動飛入，讓網友們戲稱此為「神明點鈔機」，而過年期間每天也有二場錢母發放活動。

地址：屏東縣車城鄉福安路51號
營業時間：05:00~22:00

▲屏東車城福安宮信眾相當多，去年前11月湧入450萬名遊客，還成為屏東縣最強景點新王者。（圖/車城福安宮Google評論）
▲屏東車城福安宮信眾相當多，去年前11月湧入450萬名遊客，還成為屏東縣最強景點新王者。（圖/車城福安宮Google評論）
📍南投中寮石龍宮

是近年很熱門的「泡麵土地公廟」，「泡麵」習俗是因為在1980年代，當時六合彩（俗稱大家樂）盛行的時代，信徒晚上來這裡過夜求明牌，因位置偏遠沒地方覓食，有信眾自己帶泡麵來止飢，夜分享給其他民眾，後來還有信徒中了大獎，回來還願也買泡麵拜拜，中寮石龍宮因此成了信眾「拜泡麵、吃泡麵」的土地公廟。

廟方透露，今（2026）年春節期間香火很旺，每天至少消耗1萬5000碗泡麵，今日預期也將有相當多信眾前往。廟方人員分享來參拜時可帶上一碗、甚至一箱自己最愛的泡麵口味，拜完天公、拜土地公後，就在現場把麵泡開吃掉，泡麵吃下肚，也等於有了土地公賜的「福氣、財氣」。

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號
營業時間：24小時

▲南投中寮石龍宮是近年很熱門的「泡麵土地公廟」，信眾習慣以泡麵來祭拜，拜完也可在現場吃起泡麵。（圖／取自南投中寮石龍宮臉書 www.facebook.com/shilonggon/）
▲南投中寮石龍宮是近年很熱門的「泡麵土地公廟」，信眾習慣以泡麵來祭拜，拜完也可在現場吃起泡麵。（圖／取自南投中寮石龍宮臉書 www.facebook.com/shilonggon/）
📍台南崁頂福安宮

位在關子嶺風景區內之大凍山南側，海拔約有490公尺，是全台唯一供奉三界（天界、地界、人界）土地公的土地公廟。因其神威顯赫，分靈在全台各地的福德正神有多達四萬餘尊。

台南市觀旅局表示，台南崁頂福安宮在天氣晴朗時，廟前廣場平台可居高臨下欣賞整片嘉南平原，雲霧繚繞時，則有如身在充斥靈氣的仙境。

地址：臺南市白河區關嶺里南寮111號
營業時間：06:00 – 18:00

▲台南崁頂福安宮是全台唯一供奉三界（天界、地界、人界）土地公的土地公廟。（圖／取自台南崁頂福安宮臉書）
▲台南崁頂福安宮是全台唯一供奉三界（天界、地界、人界）土地公的土地公廟。（圖／取自台南崁頂福安宮臉書）
資訊來源：新北烘爐地南山福德宮南投竹山紫南宮屏東福安宮南投中寮石龍宮台南崁頂福安宮

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