今日為農曆二月初二傳統習俗「土地公頭牙」，同時也是轉運吉日「龍抬頭」與節氣春分，記得在土地公生日這天到土地公廟拜拜，祈福又招財。《NOWNEWS今日新聞》整理全台5大最熱門土地公廟，包含全台最大、歷史悠久，還有泡麵土地公廟等，相關資訊一文掌握。
頭牙是什麼？為什麼要拜土地公？「龍抬頭」名稱為何？
民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。且農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並且往往會供上麻糬祭拜。
而農曆二月初二也稱「龍抬頭」，是華人傳統節日，「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春（北斗七星斗柄指向正東）時，「龍角星」從東方地平線上升起，因此稱「龍抬頭」。
🟡全台5大土地公廟：
📍新北烘爐地南山福德宮：
簡稱南山福德宮，主殿主要祭祀土地公、土地婆。參拜從正殿開始，向土地公說明來意後，能夠摸元寶招財，並走上五路財神橋踏過13盞燈去霉運，再到迎福門敲鐘祈福，最後到聚寶盆換錢母，可以拿取紅包袋及平安符。另外，烘爐地南山福德宮最大的特色是在烘爐地可以看到土地公巨像，晚上來到這這裡可以觀賞夜景。
地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
營業時間：24小時營業
📍南投竹山紫南宮：
南投竹山的紫南宮已成為不少人到南投的必去景點之一，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。這裡主祭祀土地公、土地婆，而許多人都想要求取發財金，簡稱「求金」，焚香祈福後再擲筊，第一次就聖筊者可求600元、第二次500元、第三次400元。另有來此領取錢母與金雞母，金雞母僅能聖筊一次，費用為3600元。
南投竹山紫南宮被不少網友封為最靈驗的求財廟，提醒不論是求金或是求錢母，記得都需找時間「還願」或「還金」，而且金額必須要比借的時候還要高。
地址：南投縣竹山鎮大公街40號
營業時間：07:00~21:00
📍屏東福安宮：
若開車往墾丁總是會經過的屏東車城福安宮，是全台最大的土地公廟，據傳從清朝康熙壬寅年（西元1662年）建廟迄今，已有300多年歷史，主神福德正神因受清乾隆的褒封，服飾特別不一樣，是戴宰相帽、穿龍袍。不少房仲從業人員前往參拜、許願發財，而廟方也會提供發財米給信徒，祝福「錢途光明」。
福安宮最大特色是有高達四層樓的八角金爐，建造時特別計算氣流方向，因此信徒在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會一張一張自動飛入，讓網友們戲稱此為「神明點鈔機」，而過年期間每天也有二場錢母發放活動。
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
營業時間：05:00~22:00
📍南投中寮石龍宮：
是近年很熱門的「泡麵土地公廟」，「泡麵」習俗是因為在1980年代，當時六合彩（俗稱大家樂）盛行的時代，信徒晚上來這裡過夜求明牌，因位置偏遠沒地方覓食，有信眾自己帶泡麵來止飢，夜分享給其他民眾，後來還有信徒中了大獎，回來還願也買泡麵拜拜，中寮石龍宮因此成了信眾「拜泡麵、吃泡麵」的土地公廟。
廟方透露，今（2026）年春節期間香火很旺，每天至少消耗1萬5000碗泡麵，今日預期也將有相當多信眾前往。廟方人員分享來參拜時可帶上一碗、甚至一箱自己最愛的泡麵口味，拜完天公、拜土地公後，就在現場把麵泡開吃掉，泡麵吃下肚，也等於有了土地公賜的「福氣、財氣」。
地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號
營業時間：24小時
📍台南崁頂福安宮：
位在關子嶺風景區內之大凍山南側，海拔約有490公尺，是全台唯一供奉三界（天界、地界、人界）土地公的土地公廟。因其神威顯赫，分靈在全台各地的福德正神有多達四萬餘尊。
台南市觀旅局表示，台南崁頂福安宮在天氣晴朗時，廟前廣場平台可居高臨下欣賞整片嘉南平原，雲霧繚繞時，則有如身在充斥靈氣的仙境。
地址：臺南市白河區關嶺里南寮111號
營業時間：06:00 – 18:00
資訊來源：新北烘爐地南山福德宮、南投竹山紫南宮、屏東福安宮、南投中寮石龍宮、台南崁頂福安宮
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民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。且農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並且往往會供上麻糬祭拜。
而農曆二月初二也稱「龍抬頭」，是華人傳統節日，「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春（北斗七星斗柄指向正東）時，「龍角星」從東方地平線上升起，因此稱「龍抬頭」。
📍新北烘爐地南山福德宮：
簡稱南山福德宮，主殿主要祭祀土地公、土地婆。參拜從正殿開始，向土地公說明來意後，能夠摸元寶招財，並走上五路財神橋踏過13盞燈去霉運，再到迎福門敲鐘祈福，最後到聚寶盆換錢母，可以拿取紅包袋及平安符。另外，烘爐地南山福德宮最大的特色是在烘爐地可以看到土地公巨像，晚上來到這這裡可以觀賞夜景。
地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
營業時間：24小時營業
南投竹山的紫南宮已成為不少人到南投的必去景點之一，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。這裡主祭祀土地公、土地婆，而許多人都想要求取發財金，簡稱「求金」，焚香祈福後再擲筊，第一次就聖筊者可求600元、第二次500元、第三次400元。另有來此領取錢母與金雞母，金雞母僅能聖筊一次，費用為3600元。
南投竹山紫南宮被不少網友封為最靈驗的求財廟，提醒不論是求金或是求錢母，記得都需找時間「還願」或「還金」，而且金額必須要比借的時候還要高。
地址：南投縣竹山鎮大公街40號
營業時間：07:00~21:00
📍屏東福安宮：
若開車往墾丁總是會經過的屏東車城福安宮，是全台最大的土地公廟，據傳從清朝康熙壬寅年（西元1662年）建廟迄今，已有300多年歷史，主神福德正神因受清乾隆的褒封，服飾特別不一樣，是戴宰相帽、穿龍袍。不少房仲從業人員前往參拜、許願發財，而廟方也會提供發財米給信徒，祝福「錢途光明」。
福安宮最大特色是有高達四層樓的八角金爐，建造時特別計算氣流方向，因此信徒在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會一張一張自動飛入，讓網友們戲稱此為「神明點鈔機」，而過年期間每天也有二場錢母發放活動。
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
營業時間：05:00~22:00
📍南投中寮石龍宮：
是近年很熱門的「泡麵土地公廟」，「泡麵」習俗是因為在1980年代，當時六合彩（俗稱大家樂）盛行的時代，信徒晚上來這裡過夜求明牌，因位置偏遠沒地方覓食，有信眾自己帶泡麵來止飢，夜分享給其他民眾，後來還有信徒中了大獎，回來還願也買泡麵拜拜，中寮石龍宮因此成了信眾「拜泡麵、吃泡麵」的土地公廟。
廟方透露，今（2026）年春節期間香火很旺，每天至少消耗1萬5000碗泡麵，今日預期也將有相當多信眾前往。廟方人員分享來參拜時可帶上一碗、甚至一箱自己最愛的泡麵口味，拜完天公、拜土地公後，就在現場把麵泡開吃掉，泡麵吃下肚，也等於有了土地公賜的「福氣、財氣」。
地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號
營業時間：24小時
位在關子嶺風景區內之大凍山南側，海拔約有490公尺，是全台唯一供奉三界（天界、地界、人界）土地公的土地公廟。因其神威顯赫，分靈在全台各地的福德正神有多達四萬餘尊。
台南市觀旅局表示，台南崁頂福安宮在天氣晴朗時，廟前廣場平台可居高臨下欣賞整片嘉南平原，雲霧繚繞時，則有如身在充斥靈氣的仙境。
地址：臺南市白河區關嶺里南寮111號
營業時間：06:00 – 18:00