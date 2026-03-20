伊朗境內全球最大天然氣田「南帕爾斯」（South Pars）本週三遭以色列攻擊受創，德黑蘭隨後便向波斯灣多國能源設施發動大規模襲擊報復，其中卡達的工業大城、能源樞紐-拉斯拉凡（Ras Laffan）也因此受損，卡達能源公司執行長卡比（Saad al-Kaabi）聲稱，伊朗的攻擊破壞了該公司17%的液化天然氣（LNG）出口生產設施，修復時間恐長達3到5年。
根據《路透社》報導，卡比透露，自己做夢都沒想到卡達乃至整個地區會遭受這種襲擊，特別還是在齋戒月期間，來自一個同樣信仰的穆斯林國家：「如果以色列攻擊伊朗，那是伊朗和以色列之間的事，與我們和地區無關。我還想說，全世界所有人，無論是以色列、美國還是其他任何國家，都應該遠離石油和天然氣設施。」
卡比表示，這次襲擊造成的損失，可能將導致卡達能源公司不得不宣布，運往義大利、比利時、韓國、中國等地的液化天然氣，長期供應合約因適用「不可抗力條款」而無法履行。
卡比還指出，受損的基礎建設成本高達260億美元，美國總統川普（Donald Trump）宣稱對南帕爾斯氣田遇襲一事毫不知情，已告知以色列停止相關行為，但也警告若卡達的液化天然氣設施再受伊朗襲擊，美國就會徹底炸毀南帕爾斯氣田。
原文連結：Exclusive: Iran attacks wipe out 17% of Qatar’s LNG capacity for up to five years, QatarEnergy CEO says
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卡比表示，這次襲擊造成的損失，可能將導致卡達能源公司不得不宣布，運往義大利、比利時、韓國、中國等地的液化天然氣，長期供應合約因適用「不可抗力條款」而無法履行。
卡比還指出，受損的基礎建設成本高達260億美元，美國總統川普（Donald Trump）宣稱對南帕爾斯氣田遇襲一事毫不知情，已告知以色列停止相關行為，但也警告若卡達的液化天然氣設施再受伊朗襲擊，美國就會徹底炸毀南帕爾斯氣田。
原文連結：Exclusive: Iran attacks wipe out 17% of Qatar’s LNG capacity for up to five years, QatarEnergy CEO says
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