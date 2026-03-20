我是廣告 請繼續往下閱讀

社群平台上近日出現諸多對太陽花學運名曲〈島嶼天光〉和口號「Team Taiwan」的嘲諷文，引台北市議員苗博雅前（18）日痛批「一群自high的人在自我陶醉」，吸引大批網友紛紛留言回應，有的反嗆：「妳也是自high的人」，也有的人相挺表示：「到底是誰在污名化〈島嶼天光〉？真的看不下去了」等。社群平台Threads上出現大量以〈島嶼天光〉歌詞「天色漸漸光」諧音改編的kuso網路文章，有的諧音改編：「梯形加蔣公」，也有的寫作「T寫漸漸光」、「踢協漸漸光」等，甚至連近期中華隊的暱稱「Team Taiwan」都被網友改編成「婷太晚」，再發展成嘲諷文章。對此現象，苗博雅日前狠批：「一群自high的人，用自我陶醉的方式，試圖嘲諷他們認為在自high的人，嘲笑他們自我陶醉。我看大概就是這樣啦」，接著，苗博雅也提到：「在學生闖進立法院當天出生的孩子，今年要小學畢業了，來聊聊你的318記憶吧。」然而，苗博雅發聲引來更多嘲諷的網友表示：「妳也是自high的人」、「當年那群人，現在還是一樣在對抗執政黨喔！」、「台灣有事，祖克柏有事」、「我對太陽花的印象，就是那些當初反國民黨的學生，無一例外一個一個都入了民進黨」。不過同時，也有很多網友認為：「真的看不下去了，現在到底是哪一群人，每天拼命把〈島嶼天光〉講成什麼洗腦歌、政治歌、陰謀歌？」、「島嶼天光後，我們台灣曾經光亮，又被藍白搞到陷入黑暗」、「當時沒辦法北上參與，但每天都在電腦前關心進度，當時的畫面烙印在心中，真的很震撼」等。